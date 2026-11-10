Quảng Ninh: Phạt tù 36 bị cáo trong vụ lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc'

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 10/11, Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc.”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 7-17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, quyết định các nghĩa vụ bồi thường dân sự liên quan.

Theo bản án, từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025, các bị cáo đã sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia đường dây lừa đảo qua các trang Facebook phát trực tiếp cảnh “cắt đá tìm ngọc.”

Nhóm đối tượng phân công vai trò cụ thể từ phát livestream giới thiệu đá, sử dụng các tài khoản ảo bình luận tương tác, hướng dẫn người xem chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc mua một phần viên đá. Khi thấy nạn nhân còn khả năng tài chính, các bị cáo dàn dựng cảnh cắt được ngọc quý và thông báo trúng thưởng giá trị lớn.

Tiếp đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như yêu cầu nộp “thuế, phí,” chuyển khoản sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh để ép nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi người chơi không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc.

Qua kết luận giám định, các mẫu đá được quảng cáo có thể tìm thấy ngọc quý thực chất chỉ là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã qua xử lý màu. Bằng thủ đoạn trên, đường dây này đã thực hiện 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại. Tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tẩu tán.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo Trần Thị Chi (sinh năm 1989, trú tại phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh), Vũ Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh) và Dương Văn Cảnh (sinh năm 1982, trú tại phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) ban đầu làm thuê, nhưng từ giữa tháng 11/2024 đã góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc để điều hành hoạt động lừa đảo.

Trong thời gian tham gia, Trần Thị Chi cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng (hưởng lợi 167 triệu đồng); Vũ Văn Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỷ đồng (hưởng lợi 110 triệu đồng); Dương Văn Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỷ đồng (hưởng lợi 63 triệu đồng). Các bị cáo còn lại là người công ăn lương, hưởng tiền hoa hồng, hoặc môi giới đưa người khác sang Trung Quốc tham gia đường dây.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tại phiên tòa, căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh Mỗi bị cáo 12 năm tù; Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn mỗi bị cáo 11 năm tù; Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi bị cáo 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung: 10 năm tù. Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù; Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo 8 năm tù; Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù.

Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi bị cáo 7 năm tù; Ngô Gia Quyền 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự; các điều 357, 468, 584, 585, 587, 589 Bộ luật Dân sự và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới trả lại cho 211 bị hại đã xác định được nhân thân tổng số tiền gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng các bị cáo đã tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải bồi thường là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với số tiền hơn 257,8 tỷ đồng còn lại của các trường hợp chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, Hội đồng xét xử quyết định tách phần trách nhiệm dân sự để giải quyết trong vụ án khác khi có đủ điều kiện. Riêng nhóm đối tượng chủ mưu, tổ chức và điều hành tại Trung Quốc cùng các đối tượng liên quan chưa làm rõ sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách./.