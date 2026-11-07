Quảng Ninh: Phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng cao mang thương hiệu riêng

Nghiên cứu phát triển mô hình y tế kết hợp nghỉ dưỡng

Chiều 6/11, làm việc với ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh về thực trạng nguồn nhân lực và kết quả triển khai các chính sách thu hút nhân lực thời gian qua, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chiến lược tổng thể, dài hạn trong phát triển và sử dụng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo

Một trong những định hướng được Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đặt ra là gắn công tác đào tạo nhân lực với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển các cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao mang thương hiệu riêng của Quảng Ninh. Cùng với đó, ngành cần nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đào tạo, thu hút và đãi ngộ phù hợp; nâng cao năng lực tự đào tạo, tăng cường phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu xây dựng các đề án phát triển mô hình y tế kết hợp nghỉ dưỡng, điều dưỡng sức khỏe, tận dụng thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên sẵn có của địa phương. Đây là một trong những hướng đi được đặt ra cùng với yêu cầu chú trọng phát triển y tế dự phòng và y học cổ truyền.

Thu hẹp khoảng cách chất lượng y tế giữa các vùng miền

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu xây dựng các đề án phát triển mô hình y tế kết hợp nghỉ dưỡng, điều dưỡng sức khỏe

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Quảng Ninh hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh. Tỷ lệ bác sĩ đạt 19,18 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ điều dưỡng đạt 29,08 điều dưỡng/10.000 dân.

Toàn ngành hiện có 1.577 người trình độ sau đại học và 5.917 người trình độ đại học. Riêng khối y tế công lập có 1.514 người trình độ sau đại học và 4.192 người trình độ đại học, chiếm tổng cộng 62,9% nhân lực toàn khối.

Giai đoạn 2021 đến tháng 9/2026, ngành Y tế đã tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và tiếp nhận 3.053 người, trong đó có 887 bác sĩ. Công tác đào tạo sau đại học cũng được chú trọng, với 504 cán bộ được đào tạo trong giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chỉ rõ sự chênh lệch về năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất giữa các tuyến, các vùng miền vẫn là vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Để khắc phục tình trạng này, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện thực trạng nhân lực, xây dựng phương án điều phối, luân chuyển bác sĩ giữa các cơ sở y tế. Qua đó, tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn.

Ưu tiên đầu tư cho địa bàn còn khó khăn

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Bùi Mạnh Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Cùng với phát triển nhân lực, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, nơi chất lượng dịch vụ y tế còn hạn chế.

Ngành Y tế cần gắn đào tạo với nhu cầu thực tế, chú trọng phát triển các cơ sở y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng cường khả năng hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến. Việc phân bổ, điều tiết nhân lực phải phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng địa bàn.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Các định hướng trên nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm người dân ở mọi địa bàn của Quảng Ninh được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.