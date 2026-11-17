Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng cùng nhóm hộ dân thực hiện thả cua giống xuống rừng ngập mặn.

Thả 80.000 con cua giống trên diện tích 16 ha

Tại khu phố Hải Đông 2, phường Móng Cái 3, mô hình nuôi cua biển được triển khai từ tháng 8/2026 trên diện tích 16 ha. Tổng cộng 80.000 con cua giống được thả bổ sung vào khu vực nuôi dưới tán rừng ngập mặn.

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Trung tâm cung ứng con giống, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn quản lý quá trình nuôi.

Các hộ tham gia được tập huấn, ký cam kết bảo vệ môi trường và giữ nguyên hiện trạng rừng. Song song với hoạt động nuôi cua, nhóm hộ được giao khoán bảo vệ 21,3 ha rừng phòng hộ trong 5 năm, từ ngày 1/8/2026 đến ngày 31/7/2031.

Người dân có trách nhiệm tuần tra, giữ gìn ranh giới, ngăn chặn chặt phá, lấn chiếm và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường rừng.

Sau hơn hai tháng thả nuôi, kết quả kiểm tra của cán bộ kỹ thuật ghi nhận cua thích nghi khá tốt. Khu vực nuôi có nguồn thức ăn tự nhiên, độ mặn tương đối ổn định; chưa phát hiện dấu hiệu dịch bệnh tại thời điểm kiểm tra. Hiệu quả kinh tế của mô hình sẽ tiếp tục được đánh giá qua quá trình sinh trưởng và thu hoạch.

Theo đánh giá của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (Sở NN&MT), sau gần 2 tháng thả nuôi, cua sinh trưởng, phát triển tốt.

Đa dạng mô hình tại vùng bãi triều

Ngoài Móng Cái 3, một số khu vực ven biển Quảng Ninh đang phát triển nuôi thủy sản gắn với điều kiện bãi triều và rừng ngập mặn.

Tại cửa sông Hà Cối, HTX Nuôi trồng, chế biến, thương mại xuất nhập khẩu nông – lâm – thủy sản Quảng Hà tổ chức nuôi nhuyễn thể. Theo thông tin của HTX, diện tích nuôi ngao trơn là 2 ha, thả khoảng 5 tấn giống, sản lượng thu hoạch đạt 15–18 tấn/vụ. Đơn vị còn có 2 ha nuôi sò gạo và 2 ha nuôi nghêu.

Từ đầu năm 2026, HTX thử nghiệm thêm cua biển và sá sùng. Trong đó, mô hình sá sùng có sự phối hợp của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản trong ương dưỡng giống và triển khai ô nuôi.

Theo đại diện HTX, sá sùng từ kích thước khoảng 2 cm khi thả đã phát triển lên khoảng 6 cm. Kết quả bước đầu được tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng tổ chức nuôi, bổ sung nguồn cung thay cho việc chỉ phụ thuộc khai thác tự nhiên.

Tại xã Hải Lạng, gần 2.700 ha rừng ngập mặn cũng là nguồn lực để địa phương kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi trồng phù hợp và nghiên cứu dịch vụ du lịch sinh thái.

Giữ hệ sinh thái làm nền tảng sinh kế

Theo thông tin được cung cấp, Quảng Ninh có gần 20.000 ha rừng ngập mặn. Hệ sinh thái này vừa góp phần chắn sóng, bảo vệ bờ biển, vừa tạo nơi cư trú cho nhiều loài thủy sản.

Việc gắn giao khoán bảo vệ rừng với mô hình sinh kế tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, hiệu quả cần được theo dõi đồng thời trên cả phương diện sản xuất và bảo tồn.

Với các mô hình thí điểm, tỷ lệ sống, sản lượng, chi phí và đầu ra là những chỉ tiêu cần được ghi nhận qua từng vụ. Mật độ nuôi, vật tư sử dụng, cách chăm sóc và thu hoạch phải phù hợp, không làm thay đổi hiện trạng rừng hoặc gây ô nhiễm nước.

Từ nuôi cua, nhuyễn thể đến thử nghiệm sá sùng, các mô hình đang mở thêm lựa chọn cho người dân ven biển. Duy trì được môi trường rừng và nguồn nước là điều kiện để những sinh kế này phát triển lâu dài.