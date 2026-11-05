Quảng Ninh: Phát triển kinh tế hộ, tạo động lực xây dựng nông thôn mới bền vững

Người dân trên địa bàn xã Đầm Hà thu hoạch na.

Tại xã Ba Chẽ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Cuối năm 2025, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, gia đình chị Đặng Thị Vân, ở thôn Sơn Hải, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 200 triệu đồng để đầu tư trồng rừng và chăn nuôi lợn. Đến nay, gia đình chị đã phát triển 10ha rừng và duy trì đàn 30 con lợn thịt. Các mô hình sản xuất đang sinh trưởng, phát triển tốt, tạo thêm nguồn thu nhập và mở ra hướng phát triển kinh tế lâu dài.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chẽ, các hội viên sau khi tiếp cận nguồn vốn vay chủ yếu đầu tư trồng rừng keo, quế và phát triển chăn nuôi. Thu nhập bình quân hằng năm của hội viên và gia đình đạt trên 100 triệu đồng. Không chỉ ở Ba Chẽ, tại xã Đầm Hà, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật cũng đang mang lại hiệu quả tích cực. Những vườn na được đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật phù hợp đã cho thấy khả năng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ông Nịnh Văn Toàn, ở thôn Tân Bình, cho biết việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, thụ phấn và phòng trừ sâu bệnh giúp cây na phát triển tốt, quả đồng đều, mẫu mã đẹp. Ngay từ đầu vụ thu hoạch, sản phẩm được thương lái đến tận vườn thu mua với giá khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Na loại đẹp có bình quân 3-4 quả/kg, một số quả đạt trọng lượng gần 1kg.

Người dân thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ đang chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Thực tế từ các mô hình cho thấy, việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, kết hợp nguồn vốn đầu tư và tiến bộ kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả sản xuất. Đối với những địa bàn có lợi thế về đất rừng như Ba Chẽ, phát triển lâm nghiệp gắn với chăn nuôi góp phần đa dạng hóa sinh kế. Trong khi đó, tại Đầm Hà, chuyển đổi cây trồng và nâng cao chất lượng nông sản giúp người dân cải thiện giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. Cùng với phát triển sản xuất, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng và cải thiện môi trường sống ở khu vực nông thôn.

Tại xã Thống Nhất, tuyến đường qua thôn Làng được nâng cấp với chiều dài 468m, mở rộng mặt đường từ 4m lên 7m. Trong quá trình triển khai, 26 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng đường đã được vận động, tạo sự đồng thuận; nhiều hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để phục vụ lợi ích chung. Phong trào này đã lan tỏa tại 11/11 thôn của xã. Giai đoạn 2026-2035, thành phố Quảng Ninh đã cân đối 9.700 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó bố trí 2.400 tỷ đồng cho các địa phương triển khai trong năm 2026. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2029 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Từ phát triển kinh tế hộ, khai thác lợi thế bản địa đến đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường sống, Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng nông thôn mới không chỉ bằng những tiêu chí về cơ sở vật chất mà còn bằng hiệu quả sản xuất và chất lượng đời sống người dân. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế nông thôn phát triển ổn định, gắn với bảo vệ tài nguyên và hướng tới các giá trị bền vững.