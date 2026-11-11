Quảng Ninh phát triển du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Quảng Ninh đã có nhà hàng đạt tiêu chuẩn Halal Quốc gia đầu tiên tại Bãi Cháy. Ảnh: Nan N Kabab

Theo số liệu thống kê 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 20,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ 2025. Tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng khoảng 27%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng doanh thu của du lịch địa phương cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng lượng khách.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong chất lượng tăng trưởng du lịch, đồng thời cho thấy yêu cầu mới đối với công tác xúc tiến, quảng bá. Thu hút du khách – nhất là du khách quốc tế - không thể chỉ dừng ở việc gia tăng số lượt đến, mà cần hướng đến những thị trường có khả năng chi tiêu tốt, lưu trú dài ngày, trải nghiệm nhiều sản phẩm và sử dụng đa dạng dịch vụ tại địa phương.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với việc khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, tỉnh đang từng bước mở rộng tiếp cận những thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia, châu Âu và Đông Nam Á.

Bên cạnh xúc tiến, quảng bá, các chương trình đón đoàn khảo sát tại địa phương đang cho thấy những hiệu quả tích cực. Những tháng cuối năm, địa phương liên tục đón đoàn famtrip từ Pakistan, Nhật Bản, Indonesia… đến Quảng Ninh để khảo sát sản phẩm, tìm hiểu chất lượng dịch vụ và kết nối với doanh nghiệp.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khai thác một thị trường tiềm năng đầy hấp dẫn: Phát triển dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo. Ảnh: chinhphu.vn

Trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 vừa qua, ông Vũ Quang Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo nằm trong chính định hướng Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực cao về chất lượng dịch vụ và trên hết là sự thấu hiểu, tôn trọng văn hóa, niềm tin tín ngưỡng của du khách.

Những năm gần đây, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện nền tảng thể chế cho ngành Halal. Sau Đề án phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023, tháng 4/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal. Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo cũng được ban hành từ năm 2024, đồng thời Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia và các tổ chức chứng nhận liên quan đã đi vào hoạt động.

Theo danh mục du lịch Halal do các hãng lữ hành và hàng không công bố, Việt Nam hiện có 120 nhà hàng Halal, tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang. Riêng với Quảng Ninh, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo và cũng là nơi đầu tiên có nhà hàng đạt chứng nhận Halal.

Quảng Ninh muốn thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal và du lịch thân thiện với Hồi giáo. Ảnh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Theo ông Trương Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, chính quyền và các doanh nghiệp thành phố rất mong muốn hợp tác phát triển du lịch Halal với các đối tác Indonesia, tập trung vào 4 lĩnh vực chính. Thứ nhất là thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal và du lịch thân thiện với Hồi giáo.

Thứ hai là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch xanh gắn với giá trị di sản. Các hành trình trải nghiệm tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Yên Tử được xây dựng linh hoạt, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản và đáp ứng tốt nhu cầu tổng quát của du khách. Thứ ba, Quảng Ninh tập trung phát triển, kết nối và nâng cao công tác xúc tiến du lịch.

Thứ tư, thành phố mong muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về du lịch Halal, sẵn sàng cung cấp cho thị trường trong thời gian tới. “Chúng tôi mong rằng sau Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026, các doanh nghiệp Quảng Ninh sẽ có cơ hội thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác cụ thể,” ông Trương Mạnh Hùng nói.

Cùng với đó, Quảng Ninh đang tính toán khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối Indonesia với sân bay quốc tế Vân Đồn. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước nghiên cứu xây dựng những tour, tuyến du lịch mới, đặc biệt là khả năng thiết lập các chuyến bay thuê chuyến (charter) hoặc đường bay thẳng từ những trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Indonesia tới sân bay quốc tế Vân Đồn.

Quảng Ninh đang tính toán khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối Indonesia. Ảnh: Sân bay quốc tế Vân Đồn

Chia sẻ tại Hội nghị, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cho biết, Quảng Ninh và tỉnh Trung Java có nhiều điểm tương đồng, trong đó cả hai địa phương đều sở hữu các di sản thế giới và đang phát triển các khu công nghiệp, mở ra nhiều dư địa hợp tác. Những tương đồng về tài nguyên di sản, cảnh quan và định hướng phát triển du lịch là cơ sở thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình du lịch liên kết.

Không chỉ có tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo. Địa phương hiện có 1.370 cơ sở lưu trú với trên 33.000 phòng, trong đó có 21 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên; 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long với khoảng 2.000 phòng nghỉ... Đây là những bước đi ban đầu quan trọng trong quá trình tiếp cận, khai thác thị trường khách quốc tế có những yêu cầu riêng về văn hóa, tín ngưỡng và dịch vụ.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam MulawarmanTugio phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thông tin du lịch Quảng Ninh

Theo Báo cáo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu 2026 (GMTI 2026) do Mastercard và CrescentRating công bố mới đây tại TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động, châu Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm của thị trường du lịch Hồi giáo toàn cầu với gần 128 triệu lượt khách, chiếm 20,8% thị phần khu vực.

Với 57 quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) và hơn 2,2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, thị trường du lịch Halal vừa rộng lớn về quy mô vừa giàu tiềm năng chi tiêu. Đối tượng khách này có mức chi tiêu bình quân 800 - 1.200 USD cho mỗi chuyến đi, ngân sách du lịch thường nhiều hơn 20 - 30% so với khách du lịch thông thường. Do đó, ngành du lịch Việt Nam cần xác định đây là cơ hội chiến lược để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, bằng chất lượng, đạo đức dịch vụ và sự chuẩn bị bài bản.