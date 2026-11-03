Quảng Ninh phát triển điều trị chuyên sâu bằng oxy cao áp

Ngày 3/11, Bệnh viện Lão khoa, Phục hồi chức năng Quảng Ninh chính thức khai trương Trung tâm Điều trị Oxy cao áp – Tập phục hồi chức năng.

Trung tâm điều trị Oxy cao áp - Tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Lão khoa, Phục hồi chức năng Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm được hình thành trên nền tảng ứng dụng liệu pháp oxy cao áp tại bệnh viện từ năm 2019, định hướng phát triển thành một trung tâm chuyên khoa sâu của y tế Quảng Ninh.

Nhu cầu điều trị bằng phương pháp này tại bệnh viện đang gia tăng. Năm 2025, đơn vị thực hiện khoảng 6.500 lượt điều trị; từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận hơn 6.000 lượt.

Sau nhiều năm triển khai, liệu pháp oxy cao áp đã được bệnh viện sử dụng để hỗ trợ điều trị cho hàng chục nghìn lượt người bệnh.

Việc thành lập trung tâm chuyên sâu mở rộng khả năng tiếp nhận, gắn điều trị với phục hồi chức năng.

Khu điều trị oxy cao áp có diện tích 212m², bố trí tại tầng 2 khu nhà hai tầng, với hai hệ thống buồng đơn và một hệ thống buồng hai ngăn, tám chỗ.

Công suất hiện tại khoảng 50 lượt người bệnh mỗi ngày. Đây là cơ sở để trung tâm tổ chức hoạt động điều trị, đồng thời tiếp tục phát triển kỹ thuật theo nhu cầu thực tế.

Việc thành lập trung tâm gắn với định hướng đầu tư y học hiện đại kết hợp phục hồi chức năng, chú trọng người cao tuổi và người bệnh mạn tính.

Cùng với nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc, điều trị, trung tâm sẽ nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện phác đồ, từng bước chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khác.

Theo định hướng phát triển, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư thêm các buồng oxy cao áp để tăng khả năng tiếp nhận người bệnh.

Bệnh nhân điều trị bằng Oxy cao áp (buồng đơn).

Đơn vị cũng dự kiến mở rộng ứng dụng oxy cao áp trong phục hồi chức năng, hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, nội khoa, thần kinh và da liễu.

Từ hoạt động điều trị đã triển khai trong nhiều năm, trung tâm sẽ tập trung phát triển chuyên môn và phối hợp giữa các chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu điều trị, phục hồi sức khỏe của người dân tại Quảng Ninh và khu vực.