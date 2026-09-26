Quảng Ninh: Phát triển công nghiệp văn hoá - mở đường cho di sản 'cất cánh'

Dự hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển.

Về phía thành phố Quảng Ninh có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương liên quan.

Hội thảo còn có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu nước ngoài và đại diện doanh nghiệp.

Nội dung hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị, đồng thời trao đổi những hướng đi phù hợp với điều kiện, tiềm năng của Quảng Ninh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến cho biết: Đại hội XIV của Đảng tiếp tục phát triển nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng mới.

Đối với Quảng Ninh, cùng với nền tảng kinh tế và thị trường du lịch tăng trưởng nhanh, thành phố còn có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, mang bản sắc riêng của vùng đất và con người Quảng Ninh. Đây chính là cơ sở để địa phương phát huy văn hóa như một nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý, tiềm năng văn hóa và thị trường du lịch lớn chưa đồng nghĩa với một nền công nghiệp văn hóa mạnh.

Quang cảnh buổi toạ đàm

Vấn đề đặt ra đối với Quảng Ninh là phải tìm được cách chuyển hóa những giá trị văn hóa thành năng lực sáng tạo, sản phẩm có sức cạnh tranh, thương hiệu và nguồn lực phát triển mới. Tiếp tục lựa chọn những lĩnh vực, sản phẩm thực sự có lợi thế, có khả năng tạo dấu ấn riêng, đồng thời bảo tồn, bồi đắp những giá trị làm nên bản sắc của vùng đất và con người Quảng Ninh. Văn hóa tạo ra nguồn lực cho phát triển; thành quả phát triển phải tiếp tục nuôi dưỡng và làm giàu thêm văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về những giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa tại Quảng Ninh, phát huy nguồn lực sáng tạo trẻ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời thảo luận về hoàn thiện thể chế, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, xây dựng thương hiệu và huy động nguồn lực cho các ngành công nghiệp văn hóa. Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của Quảng Ninh.

Các ý kiến, kết quả nghiên cứu tại hội thảo sẽ được địa phương nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIV và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, từng bước phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh, chuyển hóa thành sản phẩm, thương hiệu và nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.