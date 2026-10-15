Quảng Ninh phát huy dư địa phát triển, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường; các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với TP. Quảng Ninh về phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, đứng đầu cả nước, cao nhất từ trước đến nay.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30.9 đạt 78.453 tỉ đồng, vượt dự toán Trung ương giao, tăng 51,78% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỉ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; vốn FDI đạt 1,31 tỉ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30.9 đạt 16.808 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 15.200 tỉ đồng, đạt 78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng với 18,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 56.400 tỉ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản thông suốt, bảo đảm giải quyết công việc liên tục. Thành phố đã ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền; 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,7%.

Một góc TP. Quảng Ninh

Trong 3 tháng cuối năm, Quảng Ninh tập trung triển khai phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ giao; đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%, tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ một số vấn đề trọng tâm, trong đó có việc bổ sung 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.925MW vào Quy hoạch điện VIII; đẩy nhanh thủ tục thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; nghiên cứu cơ chế thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành được lưu trú qua đêm.

Về định hướng dài hạn, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét cơ chế đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối Đông Hưng (Trung Quốc); bổ sung tuyến cao tốc kết nối Hải Phòng - Hạ Long với Vành đai 5; nâng cảng biển Quảng Ninh lên cảng biển đặc biệt, phát triển khu vực Con Ong - Hòn Nét thành cảng trung chuyển quốc tế phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Quảng Ninh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ những khó khăn, “điểm nghẽn”, triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trong đó, cần đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi; tập trung khơi thông nguồn lực hiện có, phát huy tinh thần tự lực, tự cường tháo gỡ các điểm nghẽn, tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ, thúc đẩy các ngành kinh tế như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, kinh tế biên mậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn lưới điện theo Quy hoạch điện VIII gửi Bộ Công Thương trong tháng 10.2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm kết nối thông suốt các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; triển khai đánh giá chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã...

Bên cạnh đó, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; triển khai số hóa, đồng bộ dữ liệu đất đai; giải quyết hồ sơ chậm xử lý, đẩy nhanh cấp quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, chăm lo phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, tập trung hoàn thành khám sức khỏe miễn phí toàn dân; bảo đảm sách giáo khoa, y tế học đường; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng chống thiên tai; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại ngay tại cơ sở.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện để Quảng Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.