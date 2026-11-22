Xã Bình Liêu, TP Quảng Ninh tổ chức chương trình “Ngày hội Di sản Then Tày 2026” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao

Ngày 18/11, Trường Đại học Hạ Long đã có buổi làm việc với UBND các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô nhằm trao đổi, thống nhất phương án triển khai mô hình thí điểm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Trên cơ sở tiềm năng sẵn có về cảnh quan thiên nhiên vùng núi biên giới cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, mô hình định hướng phát triển đa dạng các nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng.

Nổi bật là việc bảo tồn không gian bản làng truyền thống, ruộng bậc thang, chợ phiên; tổ chức các hoạt động trải nghiệm hát Then, hát Soóng Cọ, lễ hội, nghề thủ công và ẩm thực bản địa; phát triển các tuyến du lịch sinh thái khám phá thác nước, cột mốc biên giới kết hợp dịch vụ homestay và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.

Trước đó ngày 9/11, UBND đặc khu Vân Đồn cũng đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hạ Long nhằm trao đổi, thống nhất nội dung và phương thức phối hợp triển khai mô hình thí điểm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số tại địa phương. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số (Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu) tại một số địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng” được UBND tỉnh Quảng Ninh giao Trường Đại học Hạ Long chủ trì thực hiện từ năm 2025. Trong khuôn khổ nhiệm vụ, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Kế hoạch về triển khai mô hình thí điểm tại một số địa phương trong tỉnh, trong đó có đặc khu Vân Đồn.

Chương trình giao lưu hát Soọng cô cộng đồng dân tộc Sán Dìu TP Quảng Ninh năm 2026 vừa được tổ chức tại thôn Bình Dân, đặc khu Vân Đồn

Theo định hướng nghiên cứu, Vân Đồn được lựa chọn xây dựng mô hình dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu, kết hợp với lợi thế tài nguyên du lịch biển đảo. Trong đó, Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu và Nhà trưng bày văn hóa cộng đồng Sán Dìu được xác định là những không gian quan trọng để bảo tồn, giới thiệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Mô hình hướng tới phát huy những giá trị truyền thống tiêu biểu như nghệ thuật hát Soọng Cô, trang phục, ẩm thực, phong tục, nghi lễ và tri thức dân gian của người Sán Dìu; đồng thời nghiên cứu hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng như giao lưu hát Soọng Cô, trải nghiệm ẩm thực dân tộc, tìm hiểu nghề thủ công, lưu trú tại các cơ sở homestay và kết nối trải nghiệm văn hóa với du lịch biển đảo Vân Đồn.

Thông qua việc triển khai mô hình, nhóm nghiên cứu hướng tới xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Sán Dìu, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến Vân Đồn. Trong đó, cộng đồng dân cư được xác định là chủ thể trực tiếp tham gia bảo tồn, tổ chức các hoạt động du lịch và thụ hưởng lợi ích từ quá trình phát triển.

Việc phối hợp triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ không chỉ góp phần phát huy giá trị các thiết chế văn hóa đã được đầu tư mà còn mở ra hướng kết nối giữa tài nguyên văn hóa bản địa với thế mạnh du lịch biển đảo, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại đặc khu Vân Đồn.

Phường Quang Hanh tổ chức Lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu

Bên cạnh đó của cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cụ thể ngày 14/11, UBND phường Quang Hanh tổ chức Lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu tại khu phố 3. Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu được ra mắt nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, giao lưu, kết nối cộng đồng; là nơi gìn giữ, giới thiệu và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, ẩm thực và đặc biệt là nghệ thuật hát Soọng cô. Đây cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Xã Hải Hòa tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa các dân tộc tại địa phương

Ngày 15/11, tại thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa cũng tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa các dân tộc. Nhà văn hóa các dân tộc xã Hải Hòa được thiết kế mang đậm nét kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, giàu bản sắc. Khuôn viên công trình có sân chơi phục vụ tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng. Bên trong nhà văn hóa được trưng bày nhiều vật dụng sinh hoạt truyền thống như máy tuốt lúa, cối đá, không gian bếp của đồng bào dân tộc; vật dụng trong đời sống hàng ngày cùng các bộ trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã.