Quảng Ninh: Phát hiện xe chở 400kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Ông Phùn Mằn Chắn, cùng phương tiện và tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, thu giữ.

Khoảng 14h40 ngày 21/9, tại Km16+500 Quốc lộ 18B, thuộc bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, tổ công tác phát hiện ô tô tải BKS 14B-048.34 di chuyển theo hướng từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh ra Quốc lộ 18A có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là ông Phùn Mằn Chắn, sinh năm 1976, trú tại xã Hải Ninh, TP Quảng Ninh, đồng thời là chủ phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải, bên trong mỗi bao chứa một thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh. Mỗi thùng có khối lượng khoảng 50kg, tổng cộng khoảng 400kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chắn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Tổ công tác đã yêu cầu đưa phương tiện cùng số hàng hóa về Đồn Biên phòng Quảng Đức để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Việc liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới cho thấy công tác kiểm soát nguồn hàng, đặc biệt đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật, cần được tăng cường. Việc không có hồ sơ nguồn gốc cũng gây khó khăn cho công tác kiểm soát chất lượng, kiểm dịch và an toàn thực phẩm trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Hiện Đồn Biên phòng Quảng Đức đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.