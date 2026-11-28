Lái xe cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới tại khu vực Trạm Km15 (cũ) thuộc địa phận xã Hải Ninh, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra xe ôtô bán tải biển số 14K-269.xx có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, trên xe chở nhiều bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao là 1 thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, tổng số trên xe chở 16 thùng xốp nầm lợn, mỗi thùng xốp nặng 45Kg, tổng số lượng nầm lợn là 720kg.

Người điều khiển phương tiện là N.N.Q (SN 1993, trú tại xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số nầm lợn nói trên. Sau đó, tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp nhận xác minh xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 16/11 tại đường thôn 1, xã Quảng Hà, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, phát hiện xe ôtô tải van biển số 29D-017.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Lái xe cùng số xúc xích không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 35 thùng xúc xích, mỗi thùng nặng 15kg, tổng số lượng là 525kg. Lái xe là N.T.D (SN 1991, trú tại xã Quảng Hà) không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số xúc xích nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp nhận xác minh xử lý theo quy định.

Thời điểm cuối năm, Đội CSGT đường bộ số 3 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, trang thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ thực hiện TTKS khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên tuyến giao thông đường bộ./.