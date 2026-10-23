Quảng Ninh: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng cấm trên các tuyến đường miền Đông

Các tuyến giao thông kết nối khu vực biên giới, cửa khẩu với nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương tại miền Đông Quảng Ninh. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc và các mặt hàng vi phạm pháp luật.

Trước tình hình đó, Đội CSGT đường bộ số 3 tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay trên các tuyến đường.

Phát hiện xe bán tải, xe khách vận chuyển hàng cấm

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra tại xã Hải Ninh. Qua phối hợp với Công an cơ sở, tổ công tác phát hiện xe tải pickup vận chuyển 390 bình kim loại chứa khí cười N2O.

Không chỉ sử dụng xe tải nhỏ, các đối tượng còn lợi dụng xe khách chạy tuyến cố định liên tỉnh để vận chuyển hàng hóa vi phạm, trà trộn vào hoạt động đi lại và lưu thông hàng hóa thông thường.

Đối tượng V.V.T cùng tang vật là 390 bình khí cười (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh).

Trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Hải Lạng, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở hơn 2.600 con gia cầm giống không có hóa đơn, chứng từ. Việc kiểm tra, ngăn chặn kịp thời góp phần kiểm soát hoạt động vận chuyển gia cầm giống không rõ nguồn gốc trên tuyến giao thông trọng điểm.

Trong quá trình phối hợp tuần tra đêm theo mô hình QN14, cán bộ, chiến sĩ còn phát hiện, khống chế một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy đá trên xe khách chạy tuyến Móng Cái.

Các vụ việc cho thấy phương tiện vận tải đường bộ có thể bị lợi dụng để vận chuyển nhiều loại hàng hóa, vật phẩm vi phạm pháp luật. Điều này đặt ra yêu cầu chủ động nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu bất thường và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.

Phối hợp kiểm soát, ngăn vi phạm từ tuyến đầu

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 3, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị phát hiện, xử lý 52 vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa trái phép, bàn giao cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trong số này, 3 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã được củng cố hồ sơ khởi tố.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đơn vị triển khai công tác tuần tra, kiểm soát gắn với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên tuyến. Công tác phối hợp được thực hiện với các phòng nghiệp vụ, lực lượng quản lý thị trường và công an các xã, phường dọc tuyến biên giới.

Việc kết hợp kiểm soát phương tiện với nắm tình hình địa bàn giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong phát hiện, xử lý các vụ việc, hạn chế nguy cơ hàng hóa vi phạm được vận chuyển sâu vào nội địa.

Trong bối cảnh hoạt động giao thương qua khu vực biên giới diễn ra thường xuyên, duy trì tuần tra và phối hợp liên ngành tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng nhằm ngăn chặn việc vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông miền Đông Quảng Ninh.