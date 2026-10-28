Quảng Ninh phát hiện hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Ảnh . Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, lưu thông thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, khoảng 5 giờ ngày 22/10/2026, tại khu vực hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện 11 người đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, một số người đã bỏ chạy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 6.150kg thực phẩm đông lạnh, gồm 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non. Số hàng được chứa trong nhiều thùng xốp, không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ; một số đã bốc mùi hôi thối. Ngoài số thực phẩm trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 bè mảng gắn máy và một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05 được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.

Theo lời khai ban đầu, những người liên quan được thuê bốc vác, vận chuyển hàng với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, nhóm người này chuyển hàng từ ô tô xuống bè mảng, di chuyển men theo hồ Tràng Vinh đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ đưa hàng lên bờ thì bị phát hiện. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số thực phẩm, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc cho thấy nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc thâm nhập thị trường vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là tại các tuyến, địa bàn biên giới. Bên cạnh hoạt động tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm, việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc, điều kiện bảo quản, vận chuyển và phân phối thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch.