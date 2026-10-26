Quảng Ninh: Phát hiện hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh thông tin, Phòng Nghiệp vụ vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BPQN

Cụ thể, khoảng 5h ngày 22/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực hồ Tràng Vinh (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 11 người đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị yêu cầu kiểm tra, nhóm người này lập tức bỏ chạy về các hướng khác nhau.

Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 6.150kg thực phẩm đông lạnh, gồm 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non. Toàn bộ số thực phẩm được đóng trong nhiều thùng xốp, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối.

Ngoài số thực phẩm trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 bè mảng gắn máy cùng một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05 được sử dụng để vận chuyển hàng hóa.

Qua xác minh ban đầu, những người bị bắt giữ khai nhận họ được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, nhóm người này chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, di chuyển men theo bờ hồ Tràng Vinh đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ đưa hàng lên bờ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc số thực phẩm, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.