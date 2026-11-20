Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 16.11.2026, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP. Quảng Ninh làm nhiệm vụ tại thôn 1, xã Quảng Hà thì phát hiện xe ô tô tải van mang biển kiểm soát 29D-017.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh N.T.D. (SN 1991, trú tại xã Quảng Hà). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 35 thùng xúc xích, tổng trọng lượng 525kg. Bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

Tang vật tại hiện trường

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Việc phát hiện số lượng lớn thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thâm nhập thị trường cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên sản phẩm có nhãn mác, thông tin xuất xứ rõ ràng và được lưu thông hợp pháp.