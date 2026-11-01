Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đông đảo đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3 và nền tảng số, đồng thời tiếp sóng đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ phát động.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình văn hóa được tổ chức rộng khắp, nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Quảng Ninh là vùng đất hội tụ, giao thoa của nhiều sắc thái văn hóa, với 2 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, 609 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Những giá trị văn hóa biển đảo, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa các dân tộc và văn hóa công nhân Vùng mỏ đã tạo nên bản sắc riêng của địa phương.

Đặc biệt, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua nhiều thế hệ đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng chí Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết năm đầu tiên thể hiện quyết tâm của thành phố trong gắn phát triển văn hóa với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình; lấy sự tham gia, hưởng ứng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, khu dân cư thông qua ứng xử văn minh, lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, chú trọng nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Đối với chuỗi hoạt động hưởng ứng, các địa phương cần tổ chức thiết thực, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Mỗi địa phương có một hoạt động mang bản sắc riêng, mỗi khu dân cư có một việc làm thiết thực, mỗi gia đình có một hành động đẹp để những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết được duy trì, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Quảng Ninh

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ phát động.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 2.000 diễn viên quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Các tiết mục kết hợp âm hưởng văn hóa truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa Quảng Ninh, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng, Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.