Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Quang cảnh Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng Ninh. (Ảnh: QMG)

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày Văn hóa-Đại đoàn kết thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc gắn phát triển văn hóa với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình; lấy sự tham gia, hưởng ứng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Theo đó, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chú trọng đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, khu dân cư thông qua ứng xử văn minh, lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm giữ gìn môi trường. Nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ và truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm".

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. (Ảnh: QMG)

Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Quảng Ninh, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng được triển khai phù hợp điều kiện từng địa phương, tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời để những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. (Ảnh: QMG)

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra sôi nổi với các tiết mục trống hội, múa lân, sư, rồng, biểu diễn võ cổ truyền và những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống công nhân Vùng mỏ.

Màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 2.000 diễn viên quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. (Ảnh QMG)

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 2.000 diễn viên quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm hưởng văn hóa truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại, tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa Quảng Ninh; tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng, Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, khuyến khích mỗi người dân, mỗi gia đình tích cực gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đây cũng là dịp củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nghĩa tình và phát triển bền vững.