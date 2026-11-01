Quảng Ninh: Phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc

Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến; Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các sở, ngành, địa phương trong thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành khẳng định: Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc, bởi văn hóa và đại đoàn kết luôn bồi đắp cho nhau. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 - 2026), sự gắn kết giữa hai ngày hội càng góp phần khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đồng thuận xã hội và trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi gia đình, mỗi người dân trong xây dựng nên Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

"Quảng Ninh xác định việc phát triển văn hóa phải gắn chặt với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình, lấy sự tham gia, hưởng ứng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả", ông Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành phát biểu phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh đề nghị: Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thế nhân dân thành phố đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi cơ quan, đơn vị, từ những việc gần gũi: Ứng xử văn minh, sống nhân ái, tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, không gian công cộng văn minh và an toàn.

Các cấp chính quyền cần chăm lo thiết chế và điều kiện tiếp cận văn hóa; mỗi người dân chủ động thực hành nếp sống văn hóa hằng ngày, không chỉ trong các dịp lễ hội.

Lễ phát động có sự tham gia hưởng ứng của gần 20.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân...

Nhấn mạnh việc lấy sức mạnh đại đoàn kết làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh đề nghị: MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; quan tâm người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải thực sự trở thành diễn đàn dân chủ, gần gũi, thiết thực để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận lắng nghe nhân dân; để người dân cùng bàn bạc, thống nhất và chung tay giải quyết việc chung của cộng đồng. Mỗi ngày hội cần khơi dậy thêm một phong trào tốt, một việc làm ý nghĩa, một sự đồng thuận mới, góp phần xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc".

Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thế nhân dân thành phố quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, những giá trị di sản, văn hóa biển đảo, văn hóa vùng mỏ và truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm".

Màn đồng diễn hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc với sự tham gia của hơn 2.000 người.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc thiết thực, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Mỗi địa phương cần có hoạt động mang dấu ấn riêng, mỗi khu dân cư có cách làm thiết thực, để Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân... đã cùng hòa mình vào không khí sôi nổi của màn đồng diễn hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc với sự tham gia của hơn 2.000 người.