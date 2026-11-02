Quảng Ninh phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam

Phát động điểm các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 tại 20 trường học trên địa bàn. Ảnh: BQN

Đồng thời các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cũng tổ chức hưởng ứng, gắn hoạt động chào mừng với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng văn hóa học đường.

Các hoạt động cháo mừng triển khai từ nay đến hết năm học

Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam của ngành giáo dục sẽ được triển khai từ nay đến hết năm học 2026-2027. Trong đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 28/11.

Qua đó, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo; giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Trọng tâm của phong trào thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bám sát chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", các nhà trường đẩy mạnh thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và ý thức, trách nhiệm công dân được chú trọng trong các hoạt động giáo dục.

Cùng với hội giảng, sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài học và trao đổi kinh nghiệm, ngành khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp đổi mới, mô hình giáo dục hiệu quả. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được triển khai theo yêu cầu phù hợp, hiệu quả, an toàn trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; góp phần nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh.

Các cơ sở giáo dục cũng từng bước thực hiện giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp và các hoạt động giáo dục.

Trọng tâm của phong trào thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ảnh: BQN

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội diễn văn nghệ "Giai điệu tuổi hồng" thành phố Quảng Ninh dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026. Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị, tập luyện, bảo đảm 22/22 cụm, đoàn tham gia hội diễn cấp thành phố; qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và lựa chọn đội tuyển tham dự hội diễn toàn quốc.

Cùng với đó, hoạt động vẽ tranh "Em vẽ thành phố Quảng Ninh" cũng được triển khai tại các trường học, cơ sở giáo dục, tạo cơ hội để học sinh thể hiện tình yêu quê hương qua những tác phẩm về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và những thành tựu phát triển của thành phố. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn trưng bày, giới thiệu tại trường học, thư viện, không gian văn hóa đọc và trên các kênh truyền thông của nhà trường.

Mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất một mô hình hoặc cách làm sáng tạo về đổi mới dạy học, xây dựng văn hóa học đường

Trong năm học 2026-2027, mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất một mô hình hoặc cách làm sáng tạo về đổi mới dạy học, xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc, không gian sáng tạo, thể dục, thể thao hoặc các lĩnh vực phù hợp. Các mô hình được lựa chọn phải có tính mới, khả thi, tạo ra sản phẩm hoặc kết quả cụ thể, có khả năng duy trì và nhân rộng; những cách làm hiệu quả sẽ được giới thiệu, biểu dương trong toàn ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động được triển khai có trọng tâm, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, cơ sở giáo dục và gắn với nhiệm vụ chuyên môn; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, không tạo thêm áp lực cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Qua đó, các hoạt động tri ân nhà giáo, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị văn hóa được gắn với xây dựng môi trường học đường lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.