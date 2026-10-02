Quảng Ninh phát động thi đua '90 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026'

Lãnh đạo TP Quảng Ninh thực hiện nghi thức phát động thi đua.

Trong 9 tháng năm 2026, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Quảng Ninh đã hoàn thành các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để trở thành Thành phố thứ 8 của cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, tăng 0,88 điểm % so với cùng kỳ năm 2025, đứng đầu cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/9 của tỉnh đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, tăng 13% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Quảng Ninh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Trọng tâm của đợt thi đua là quyết tâm hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Thành phố phát động thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại, du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh.

Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Đợt thi đua cũng tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững vị trí nhóm đầu về PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS; thúc đẩy khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế du lịch, kinh tế di sản, năng lượng, kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn…

Ông Bùi Văn Khắng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua với phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng cụ thể hóa đợt thi đua thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.