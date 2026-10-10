Quảng Ninh phát động Phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh và các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình, có: Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố; các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, ngành Than, ngành y tế, giáo dục, đoàn viên, thanh niên, vận động viên, các lực lượng thể thao quần chúng và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng phát động phong trào tại chương trình

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương, theo chương trình thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi và sức khỏe để tập luyện thường xuyên.

Quang cảnh lễ phát động tại Quảng Ninh

Với thông điệp “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao”, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vận động đối với sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, hoạt động cũng phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong duy trì phong trào thể thao thường xuyên tại cơ sở.

Đông đảo đại biểu, cán bộ, nhân dân và các lực lượng tham gia hưởng ứng lễ phát động

Đông đảo đại biểu, cán bộ, nhân dân và các lực lượng tham gia hưởng ứng lễ phát động

Đông đảo đại biểu, cán bộ, nhân dân và các lực lượng tham gia hưởng ứng lễ phát động

Lễ phát động tại Quảng Ninh là hoạt động hưởng ứng chương trình toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, với điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố. Thông qua chương trình, phong trào tập luyện thể dục, thể thao được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.