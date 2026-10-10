Quảng Ninh phát động mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: QUANG THỌ)

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương, theo chương trình thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên đại diện các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động và đại diện 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh QUANG THỌ)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh, việc phát động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Với thông điệp “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao”, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vận động đối với sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, hoạt động cũng phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong duy trì phong trào thể thao thường xuyên tại cơ sở.

Các đại biểu dự Lễ phát động. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại buổi lễ, các đại biểu và lực lượng tham gia theo dõi, hưởng ứng lễ phát động theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Công tác tổ chức được triển khai theo tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự... thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ phát động trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội.

Các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tham dự Lễ phát động. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thông qua lễ phát động, Quảng Ninh tiếp tục khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể trong cộng đồng, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, bền vững.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi và sức khỏe để tập luyện thường xuyên.