Quang cảnh hội nghị.

Ngày 27/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 16, để cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm phù hợp với thực tiễn địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cả ba khu vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh, tổng khách du lịch ước đạt 23,57 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ.

Tổng thu NSNN ước đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm và tăng 20,5% so cùng kỳ; trong đó thu tiền sử dụng đất tăng 65,3% so cùng kỳ; An sinh xã hội được bảo đảm, tạo thêm 30.000 việc làm.

Các chính sách trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ, mang lại những kết quả tích cực…

Thảo luận về nhiệm vụ năm 2027, các đại biểu xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn tăng tốc, bứt phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là năm thành phố tập trung cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương, chuyển hóa những lợi thế về vị thế và không gian phát triển mới thành năng lực quản trị, động lực tăng trưởng và những kết quả phát triển cụ thể.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2027 là: “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân”.

Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 12% theo chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt trên 14%; tổng thu NSNN trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao…

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, năm 2026 là một năm thành công, ghi dấu những kết quả rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn thành phố.

Đây cũng là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2027, nhiều thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm và các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Cùng với đó, Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng; phải xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với từng quý, từng ngành, lĩnh vực; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.