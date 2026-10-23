Quảng Ninh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông các nguồn lực phát triển

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Nhandan.vn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 543/TB-VPCP ngày 22/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng chúc mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước phát triển mới của vùng mỏ giàu truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm".

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CÁC ĐỘNG LỰC MỚI

Ghi nhận những kết quả tích cực, toàn diện của địa phương, đặc biệt là duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa đạt tiến độ; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng ngân sách thành phố còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 mới đạt 40%. Hạ tầng kỹ thuật đô thị, thoát nước và chống ngập vẫn còn nhiều bất cập.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố cần tập trung cao độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng bứt phá trong năm 2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới; xây dựng các giải pháp đột phá, khả thi, tập trung nguồn lực thực hiện.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai, Quảng Ninh). Ảnh: Quangninh.vn

Trọng tâm là khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, công nghiệp, logistics và kinh tế biển.

Đặc biệt, Quảng Ninh phải tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và hình thành động lực mới; chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Cùng với đó, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thành phố cần chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh triển khai các dự án lớn; mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng, khai thác nhu cầu du lịch và mua sắm cuối năm gắn với bình ổn giá.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), thúc đẩy thương mại biên giới, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng tới phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM DỰ ÁN TỒN ĐỌNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch thành phố, đẩy nhanh phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh cần thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp; đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp còn thiếu. Đồng thời, rà soát, cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII, gửi Bộ Công Thương trong tháng 10/2026.

Thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, tập trung số hóa và làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này theo Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026. Thành phố đồng thời phải đẩy nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số, bảo đảm kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã.

Đáng chú ý, Quảng Ninh phải triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cấp xã, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục; hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử.

Thành phố cần hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục nghề nghiệp trong tháng 10/2026; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động phòng chống thiên tai; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.