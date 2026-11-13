Quảng Ninh: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong cuối năm 2026

Một xu hướng đáng chú ý của nhạc Việt thời gian qua là sự trở lại của những giá trị văn hóa truyền thống trong các sản phẩm âm nhạc hiện đại. Từ chất liệu dân gian, văn học đến những câu chuyện lịch sử, các nghệ sĩ trẻ đang tìm tòi cách thể hiện mới, tạo nên sức hút riêng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.