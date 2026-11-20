Quảng Ninh nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường hướng đến thành phố xanh, văn minh. Ảnh: Thắng Trung/TTXVN

Từng được biết đến là vùng đất của than và biển, hiện thành phố Quảng Ninh đang khoác lên mình một diện mạo mới. nhiều mô hình bảo vệ môi trường hoạt động hiệu quả giúp cho thành phố được "Xanh hơn", "Sạch hơn, "Đẹp hơn".

Điểm khác biệt của Quảng Ninh là sự kiên định với quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Quan điểm ấy không dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Từ một địa phương chịu nhiều tác động của hoạt động khai khoáng, Quảng Ninh từng bước phục hồi môi trường, cải tạo các khu vực khai trường, phủ xanh bãi thải mỏ và di dời nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị. Những vùng đất từng gắn với khai thác than đang dần trở thành không gian xanh, công viên và các khu đô thị mới.

Cùng với đó, thành phố đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng cảnh quan, công viên, đô thị sinh thái. Những công trình như tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, Công viên Đại Dương cùng hệ thống công viên ven biển đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Tại nhiều địa phương thuộc thành phố, hoạt động bảo vệ môi trường cũng đã được người dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Đối với khu phố 3, phường Hà Tu, việc bảo vệ môi trường là những việc làm thường xuyên. Tại đây, các hộ gia đình cam kết tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong việc thực hiện phân loại, thu gom rác đúng nơi quy định; duy trì các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm và xây dựng cảnh quan khu dân cư; hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hằng ngày... Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành nét văn hóa đẹp, có sự tham gia của cả nam giới, đoàn viên thanh niên, người cao tuổi. Tại buổi ra quân hằng tuần, người dân tự mang theo chổi, cuốc, xẻng của gia đình, tập trung quét dọn sạch các tuyến đường ngõ xóm, nạo vét mương dẫn nước để khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm và thu gom rác thải nhựa...

Bà Phạm Thị Huyên, Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Hà Tu, cho biết: Bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư là một nhiệm vụ vừa dễ lại vừa khó, bởi có thể triển khai thực hiện mà ít cần tới các nguồn kinh phí đầu tư lớn, nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào hành vi, nếp sống, ý thức tự giác của người dân. Tôi cho rằng cách làm hiệu quả nhất là phải thường xuyên, liên tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo chuyển biến cho người dân từ những thói quen nhỏ nhất. Các mô hình, phong trào kêu gọi mọi người tham gia cũng phải lựa chọn thiết thực, điều chỉnh phù hợp, tạo được sức lan tỏa, dễ nhớ, dễ làm. Đặc biệt là dù phong trào đã có hiệu quả bước đầu thì cũng không được chủ quan, buông lỏng; tránh tình trạng rập khuôn, hình thức, không có sự đổi mới theo xu hướng xã hội phát triển...

Được thành lập từ tháng 5/2026 với 15 thành viên, Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tại thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ, thành phố Quảng Ninh đã trở thành nơi tập hợp những hội viên có chung mong muốn xây dựng môi trường nông thôn trong lành.

Công tác bảo vệ môi trường nơi đây cũng được thể hiện bằng các hành động thiết thực như thay vì để rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng trên đồng ruộng hay dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, hội viên nông dân thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ, đã cùng nhau hành động để cải thiện môi trường sống. Hằng tháng, các thành viên Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” thôn Đông Nam tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom rác thải nhựa, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh… Những việc làm tuy giản dị nhưng góp phần tạo diện mạo sạch đẹp cho khu dân cư, đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: “Chúng tôi thành lập câu lạc bộ để tập hợp hội viên cùng tham gia bảo vệ môi trường. Bên cạnh thu gom rác, vệ sinh đường làng, đồng ruộng, câu lạc bộ còn vận động người dân phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung”.

Mới đây, cuối tháng 10/2026, tại Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành cho biết, Quảng Ninh kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh” và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, xã đảo, khu du lịch đạt trên 99%; 100% khu, cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn và tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 50%.

Đóng góp vào kết quả chung đó, các cấp Hội Phụ nữ thành phố duy trì hơn 1.700 mô hình trên các lĩnh vực. Riêng trong công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ Quảng Ninh đảm nhận trên 500 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa; hơn 5.000 hộ gia đình phân loại, xử lý rác thực phẩm; trên 500 chi hội triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”. Nhiều cách làm hay như “Ngôi nhà xanh”, “Đổi rác lấy quà”, “Chi hội phụ nữ số - xanh” được nhân rộng, góp phần trồng mới hơn 50.000 cây xanh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lực lượng phụ nữ cơ sở xác định công tác bảo vệ môi trường được bắt đầu từ những hành động bình dị nhất như đi chợ mang theo làn, hạn chế sử dụng túi ni-lông, chủ động phân loại rác tại nguồn và giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Các hội viên cam kết thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, duy trì thói quen sống xanh trong mỗi gia đình nhằm đóng góp thiết thực vào sự phát triển văn minh, hiện đại và bền vững của thành phố Quảng Ninh.

Nhưng việc làm, mô hình trên tại thành phố Quảng Ninh cần được nhân rộng trong tương lai, đồng thời cũng là hành động cụ thể, từng bước hiện thực hóa Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/07/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, hướng tới xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động phía Bắc./.