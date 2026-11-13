Quảng Ninh: Nghiên cứu lắp đặt camera kiểm soát xe chở đất đá thải

Hàng trăm lượt xe tải hoạt động

Hoạt động vận chuyển đất, đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng và cung cấp vật liệu cho các dự án đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông tại phường Hoàng Quế, thành phố Quảng Ninh. Hơn 200 phương tiện tải trọng hàng chục tấn tham gia vận chuyển mỗi ngày, các tuyến đường kết nối khu vực mỏ với Quốc lộ 18, đặc biệt là nút giao Ngã tư Tràng Bạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước áp lực phương tiện vận chuyển đất, đá thải mỏ, các đơn vị vận chuyển có bố trí người hướng dẫn tham gia giao thông nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL18.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, ngày 11/11, tại khu vực Ngã tư Tràng Bạch, nhiều xe tải chở đất, đá thải mỏ nối đuôi nhau di chuyển ra Quốc lộ 18. Một số doanh nghiệp bố trí người điều tiết giao thông tại nút giao, xe tưới nước giảm bụi và hệ thống rửa bánh xe trước khi phương tiện ra đường.

Tuy nhiên, trên tuyến Tràng Bạch - Đường 333, mật độ xe tải vẫn khá lớn. Một số đoạn mặt đường bê tông bị hư hỏng, mặt đường có bùn đất, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đáng chú ý, tại khu vực Ngã tư Tràng Bạch có nguy cơ xung đột giao thông giữa xe tải trọng lớn và các phương tiện của người dân, nhất là tại các nút giao, khu vực đông dân cư.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Lê Văn Lương, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Quế cho biết, trước áp lực giao thông từ hoạt động vận chuyển đất, đá thải mỏ, địa phương đã ban hành Thông báo số 540/TB-UBND ngày 12/10/2026, yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh phương án hoạt động.

Hơn 200 phương tiện tải trọng hàng chục tấn vận chuyển mỗi ngày, các tuyến đường kết nối khu vực mỏ với Quốc lộ 18, đặc biệt là nút giao Ngã tư Tràng Bạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ ngày 13/10, các doanh nghiệp phải giảm 20% số phương tiện thực tế tham gia vận chuyển; đồng thời bố trí hoạt động theo ba khung giờ: Từ 7h30 đến 10h30, từ 13h đến 16h và từ 18h30 đến trước 22h30.

Các doanh nghiệp không được vận chuyển ngoài những khung giờ trên, đặc biệt tại thời điểm học sinh đến trường, tan học và công nhân đi làm, nhằm hạn chế xung đột giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

UBND phường giao Công an phường rà soát, đối chiếu số lượng xe đăng ký với phương tiện thực tế hoạt động; kiểm soát logo nhận diện, tuyến đường và thời gian vận chuyển. Doanh nghiệp phải đăng ký danh sách phương tiện dự kiến hoạt động trong ngày tiếp theo, không tự ý bổ sung xe vượt số lượng đã thống nhất.

Địa phương cũng thành lập tổ công tác giám sát độc lập để thống kê phương tiện, theo dõi việc cắt giảm 20% số xe và chấp hành phương án vận chuyển. Kết quả được tổng hợp, báo cáo UBND phường hằng ngày để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Cùng với các giải pháp của chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực mỏ, bến bãi.

Theo Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đơn vị vận tải bố trí hệ thống rửa bánh xe trước khi phương tiện ra đường chung, nhưng bùn đất vẫn xuất hiện trên mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Để kiểm soát vi phạm ngay từ đầu nguồn, đơn vị bố trí 5 tổ công tác thường trực tại các điểm ra vào mỏ đất, bến bãi; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại những tuyến có mật độ phương tiện lớn.

Trước đó, ngày 24/10, Đội CSGT đường bộ số 1 đã làm việc với đại diện 30 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đất, đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng phổ biến quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, hướng dẫn phương án bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt và yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Về môi trường, UBND phường Hoàng Quế yêu cầu các phương tiện phải che phủ kín thùng xe, vệ sinh bánh và gầm xe trước khi ra đường, không để đất, đá rơi vãi. Các doanh nghiệp phải tăng cường nhân lực quét dọn, duy trì tưới nước và kiểm soát 100% phương tiện qua trạm rửa.

Đáng chú ý, địa phương yêu cầu các doanh nghiệp thống nhất phương án đưa xe hút bụi chuyên dụng vào vận hành trên tuyến Tràng Bạch - Đường 333 và các tuyến kết nối.

Đối với giải pháp quản lý lâu dài, UBND phường thống nhất chủ trương nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera AI nhằm nhận diện biển kiểm soát, logo doanh nghiệp, thống kê số lượng và thời gian lưu thông của phương tiện; qua đó phát hiện xe không có trong danh sách đăng ký hoặc không chấp hành phương án vận chuyển.

Địa phương nghiên cứu phương án mở tuyến vận chuyển bổ sung để giảm áp lực cho tuyến đường chính ra Ngã tư Tràng Bạch.

Công an phường được giao khảo sát, đề xuất vị trí lắp đặt, ưu tiên các điểm đầu vào, đầu ra tuyến đường công vụ và tuyến vận chuyển từ khu vực Lâm Xá 1. Các nội dung về kỹ thuật, kết nối, lưu trữ và khai thác dữ liệu sẽ được nghiên cứu theo quy định.

Bên cạnh đó, địa phương đang nghiên cứu phương án mở tuyến vận chuyển bổ sung để giảm áp lực cho tuyến đường chính ra Ngã tư Tràng Bạch. Tuyến đề xuất chỉ dành cho xe không tải đi vào khu vực bốc xúc; các phương tiện đã chở hàng vẫn phải lưu thông theo tuyến đường chung hiện hành.

Trong thời gian chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, doanh nghiệp không được tự ý tổ chức vận chuyển trên tuyến đường đề xuất.