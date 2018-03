Quảng Ninh: Ngăn chặn khai thác thủy sản tận diệt

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh trong quá trình kiểm tra phát hiện 3 phương tiện dùng cào đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực Đền Mối (thuộc vịnh Hạ Long, Quảng Ninh).

Cảnh sát đường thủy kiểm tra và phát hiện các tàu khai thác hải sản bằng phương pháp tận diệt, Anh: CTTĐT

Trong quá trình kiểm tra 3 phương tiện gồm tàu QN-33766 TS do Nguyễn Quốc Đề (sinh năm 1979) điều khiển, tàu QN-33175 TS do Ngô Văn Tăng (sinh năm 1970) điều khiển và tàu QN-0424 TS do Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1986) điều khiển, tổ công tác phát hiện trên mỗi tàu có 2 bộ cào, 01 máy tời, 10m dây thừng dùng để khai thác ngao.

Theo thông tin ban đầu, các chủ tàu đều thừa nhận hành vi sử dụng cào khai thác thủy sản theo phương thức tận diệt. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bảo bàn giao vụ việc cho Chi cục Thủy sản Quảng Ninh để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền giáo dục cho chủ phương tiện và các thuyền viên trên tàu về quy định đánh bắt thủy hải sản trên khu vực vịnh Hạ Long, cũng như tác hại việc đánh bắt tận diệt đối với môi trường sinh thái biển.

Tuy việc khai thác thủy sản tận diệt đã bị cấm từ lâu nhưng việc nhiều đối tượng dùng xung điện, tàu hành nghề lưới kéo để khai thác thủy sản trên vùng ven biển vẫn còn nhiều. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, từ 5/8/2017 đến nay, toàn tỉnh đã xử phạt hơn 700 vụ, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng, với các lỗi vi phạm như sử dụng công cụ kích điện, nghề lặn... để khai thác thủy sản.

Được biết, khi sử dụng những hình thức này sẽ tận diệt tôm cá trong toàn bộ khu vực đánh bắt, chưa kể còn làm cạn kiệt cả những loài thủy, hải sản nhỏ, khiến chúng không thể sinh sôi, phát triển và còn gây ô nhiễm môi trường.

Từ năm 2018, Quảng Ninh sẽ triển khai chặt chẽ việc cấm khai thác thủy sản tại các vùng biển như vùng lõi Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Bái Tử Long, các khu bảo tồn biển; xây dựng đề án thí điểm thành lập lực lượng kiểm ngư Quảng Ninh, hình thành bộ máy kiểm soát ngay trên các ngư trường khai thác.

Phương Linh