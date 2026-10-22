Quảng Ninh nâng tầm sức hút vốn FDI

Nền tảng công nghiệp tạo sức hút

Trong chín tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hút gần 1,35 tỷ USD vốn FDI, gồm 26 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 660 triệu USD và các dự án hiện hữu điều chỉnh tăng vốn. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 842 triệu USD, chiếm 62,5% tổng vốn. Lĩnh vực bất động sản đạt gần 495 triệu USD, tương đương 36,7%.

Đáng chú ý, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút hơn 1,3 tỷ USD, chiếm 96,6% tổng vốn FDI trong kỳ. Kết quả này phản ánh vai trò của hạ tầng công nghiệp trong chiến lược thu hút đầu tư của địa phương, từ khả năng bố trí mặt bằng đến tổ chức các hoạt động sản xuất theo quy mô lớn.

Khu công nghiệp Đông Mai. Ảnh: Hoàng Anh

Quảng Ninh hiện có 237 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khu công nghiệp Sông Khoai đã thu hút 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD, còn khu công nghiệp Bắc Tiền Phong có 38 dự án với tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD. Các khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà và Việt Hưng tiếp tục thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh.

Sự hiện diện của những tập đoàn quốc tế như Foxconn, Jinko Solar, Yaskawa, Tonly Electronics, Autoliv và TCL-CSOT đang góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp tại địa phương. Các dự án tạo thêm việc làm, bổ sung năng lực sản xuất và mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại.

Bên cạnh các dự án mới, việc nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng hoạt động cũng góp phần duy trì sức hút của Quảng Ninh. Đại diện Tập đoàn Amata cho biết môi trường đầu tư thông thoáng và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo sức hút với nhà đầu tư quốc tế. Tập đoàn đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Sự mở rộng của các nhà đầu tư hiện hữu có ý nghĩa riêng trong quá trình phát triển công nghiệp. Khi doanh nghiệp tiếp tục rót vốn, địa phương có cơ hội gia tăng năng lực sản xuất trên nền tảng hạ tầng và hoạt động đã hình thành. Đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của những nhà đầu tư đang cân nhắc lựa chọn địa điểm triển khai dự án.

Môi trường đầu tư được chứng minh bằng kết quả thực tế

Hạ tầng công nghiệp là điều kiện quan trọng để thu hút dự án song tiến độ triển khai và khả năng giải quyết vướng mắc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư. Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 để tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược.

Cải cách thủ tục hành chính được triển khai song song. Trong chín tháng năm 2026, địa phương đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 59 trong tổng số 59 thủ tục hành chính đặc thù của thành phố, đồng thời công bố cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 539 thủ tục hành chính của các bộ, ngành để triển khai trên địa bàn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã giải quyết 256.475 hồ sơ, với 99,5% được xử lý trước và đúng hạn. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường và đặc khu, tỷ lệ này đạt 98,1% trên tổng số 379.395 hồ sơ. Các cơ quan chức năng cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát địa điểm, thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai dự án.

Hiệu quả điều hành còn thể hiện qua việc xử lý những vướng mắc kéo dài. Tại dự án khu dân cư, tái định cư phường Hà Tu, các tồn tại liên quan đến quy hoạch và thủ tục đất đai đã được rà soát, xử lý. Sau quá trình điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ với sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, 100% hộ dân thuộc dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội đến Hạ Long có hơn 194ha đất cần giải phóng tại 7 phường, liên quan đến hơn 1.800 hộ dân. Đến cuối tháng 9/2026, mặt bằng toàn tuyến cơ bản được bàn giao cho chủ đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công.

Dù hai trường hợp trên thuộc những lĩnh vực dự án khác nhau, chúng cùng cho thấy tầm quan trọng của năng lực phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư. Với các dự án FDI, khả năng xử lý thủ tục, bàn giao mặt bằng và giải quyết vấn đề phát sinh có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, chi phí đầu tư và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Quảng Ninh cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Trong 8 tháng năm 2026, thành phố thực hiện 531 lượt hỗ trợ, thẩm định công nghệ. Đầu tháng 10, có thêm 6 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc nhóm này trên địa bàn lên 41 đơn vị. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp, tạo nền tảng cho quá trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại.

Lãnh đạo Quảng Ninh thăm nhà máy Jinko Solar. Ảnh: Quang Ninh Media

Quảng Ninh mở rộng nguồn lực, nâng chất dòng vốn

Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Quảng Ninh còn thể hiện qua dòng vốn trong nước. Trong chín tháng năm 2026, thành phố thu hút khoảng 225.572 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách (DDI), với 78 dự án mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn. Riêng quý III, có 26 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 108.384 tỷ đồng.

Cùng kỳ, Quảng Ninh ghi nhận 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, vượt mục tiêu 2.500 doanh nghiệp đặt ra cho cả năm, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 13.700. Những kết quả này cho thấy hoạt động đầu tư tại địa phương có sự tham gia của cả doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp trong nước, góp phần đa dạng hóa nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký và số lượng dự án mới mới phản ánh một phần sức hấp dẫn đầu tư. Để dòng vốn tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn, Quảng Ninh cần tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại và nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ.

Đây cũng là những nội dung được đặt ra trong định hướng thu hút đầu tư giai đoạn tới. Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026 đến 2030, với vốn thực hiện ít nhất 12,7 tỷ USD.

Thành phố ưu tiên các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, logistics, cảng biển, kinh tế xanh, hạ tầng số và du lịch cao cấp, đồng thời chú trọng công nghệ hiện đại, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Cùng với việc thu hút các dự án mới, Quảng Ninh định hướng rà soát những dự án chậm triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện để sử dụng hiệu quả quỹ đất. Việc kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa cũng được chú trọng nhằm tạo cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực công nghệ và mở rộng thị trường.

Những định hướng này cho thấy yêu cầu phát triển đang chuyển dần sang hiệu quả của dòng vốn. Các dự án công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và phát thải thấp được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn vào năng lực sản xuất, chất lượng việc làm và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Với nền tảng công nghiệp hiện hữu, sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, Quảng Ninh có cơ sở để tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Khả năng hiện thực hóa mục tiêu sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, chất lượng điều hành và mức độ liên kết giữa khu vực FDI với nền kinh tế trong nước. Khi những yếu tố này được cải thiện đồng bộ, dòng vốn đầu tư sẽ có thêm điều kiện đóng góp vào tăng trưởng dài hạn của địa phương.