Sản xuất sản phẩm OCOP trà hoa vàng 5 sao tại Công ty CP Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh, xã Kỳ Thượng.

Quảng Ninh nâng tầm sản phẩm OCOP từ lợi thế bản địa Phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng miền, Quảng Ninh đang chuyển hướng phát triển Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) theo chiều sâu, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại xã Kỳ Thượng, địa phương có lợi thế về tài nguyên rừng và sản xuất nông nghiệp, việc khai thác các sản phẩm đặc trưng bản địa đang được xác định là hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn.

Xã đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030, tập trung lựa chọn sản phẩm có thế mạnh, phát huy vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất. Đáng chú ý, UBND xã Kỳ Thượng đã làm việc với Công ty CP Am Vap Farm về đề xuất phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương. Doanh nghiệp nghiên cứu làm đầu mối liên kết thu mua, tiêu thụ măng trúc và quả mơ do người dân khai thác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; đồng thời đề xuất đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện quy trình chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Cùng với những mô hình liên kết cụ thể tại cơ sở, Quảng Ninh đang chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất.

Sản phẩm OCOP miến dong Bình Liêu được bày bán tại Hội chợ OCOP và Triển lãm Đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”.

Toàn thành phố hiện có 322,35ha được chứng nhận VietGAP, trên 460ha được chứng nhận hữu cơ; 33 mã số vùng trồng với diện tích trên 800ha và 10 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đến nay, Quảng Ninh có 451 sản phẩm OCOP từng được công nhận từ 3 sao trở lên. Trong đó, tính đến ngày 31/8/2026, có 358 sản phẩm còn thời hạn chứng nhận, gồm 263 sản phẩm 3 sao, 79 sản phẩm 4 sao và 16 sản phẩm 5 sao, thuộc 139 chủ thể sản xuất, kinh doanh. Để nâng cao sức cạnh tranh, địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, nhãn hàng hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá sản phẩm. Gần 100% sản phẩm OCOP sử dụng tem QR-code trên bao bì; khoảng 70% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đã đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, phát triển OCOP vẫn còn những hạn chế như một số chủ thể chưa chủ động duy trì chất lượng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại khi sản phẩm hết thời hạn công nhận; việc chuẩn hóa bao bì và đăng ký sở hữu trí tuệ chưa đồng đều. Liên kết giữa sản phẩm OCOP với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cũng chưa thực sự ổn định. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh định hướng phát triển OCOP theo chiều sâu, lấy vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường làm nền tảng. Trong đó, địa phương khuyến khích mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; gắn với cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể đổi mới mẫu mã, phát triển chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương.