Quảng Ninh nâng hạ tầng thương mại, mở rộng đầu ra cho nông sản.

Người dân mua sắm tại chợ Đồng văn, xã Hoành Mô.

Giai đoạn 2021-2025, 100% xã trên địa bàn Quảng Ninh đã hoàn thành tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn. Toàn khu vực hiện có 41 chợ, 1 siêu thị hạng III và hơn 8.100 cửa hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 10 chợ nông thôn, chợ phiên, với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng. Việc đầu tư hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn tạo thêm không gian để các hộ sản xuất, hợp tác xã giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với hệ thống chợ truyền thống, các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử đang ngày càng được quan tâm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP được đưa vào các điểm giới thiệu, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Việc hoàn thiện hạ tầng thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị nông sản. Khi hệ thống phân phối được mở rộng, người sản xuất có thêm lựa chọn về đầu ra, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ.

Người dân phơi nông sản tại khuôn viên chợ phiên Đạp Thanh, xã Kỳ Thượng vào những ngày không họp chợ.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Quảng Ninh cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, tăng cường kết nối cung - cầu và hỗ trợ các chủ thể sản xuất từng bước chuẩn hóa sản phẩm, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Thời gian tới, việc tiếp tục phát triển hạ tầng thương mại ở khu vực nông thôn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn, đồng thời hình thành mạng lưới tiêu thụ thuận lợi hơn cho nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Qua đó, hạ tầng thương mại không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững và gắn với nhu cầu thị trường.