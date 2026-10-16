Quảng Ninh nâng cao năng lực phòng thủ từ đổi mới diễn tập

Phóng viên (PV): Cuộc diễn tập KVPT TP Quảng Ninh năm 2026 có điểm nhấn gì về quy mô và phương pháp tổ chức, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Trọng Hòa: Đây là cuộc diễn tập có thời gian tổ chức dài, huy động sự tham gia đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân; cùng với sự phối hợp của các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn; số lượng lớn vũ khí, trang bị, phương tiện được huy động. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện, với hàng chục nội dung vận hành cơ chế và thực hành, thực binh, như: Xử trí tình huống A2, vòm phòng không bền vững, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến, bắn chiến đấu...

Đại tá Lê Trọng Hòa. Ảnh: CHÍ DŨNG

Điểm nhấn trong cuộc diễn tập là hệ thống mạng truyền số liệu quân sự và truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ các sở chỉ huy khung cấp 2 về sở chỉ huy cơ bản của thành phố. Đặc biệt, trong nội dung thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, lực lượng tác chiến điện tử được tổ chức đối kháng hiện đại; toàn bộ diễn biến hành động của phân đội được truyền hình trực tiếp về sở chỉ huy, giúp công tác theo dõi, chỉ đạo diễn ra trực quan, kịp thời.

Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại được ứng dụng sâu rộng trong hệ thống sa bàn và công tác báo cáo. Sa bàn diễn tập sử dụng vật liệu mới có độ bền cao, kết hợp hệ thống đèn LED điều khiển trực tiếp bằng máy tính, máy chiếu và đèn chiếu chuyên dụng. Phương pháp tổ chức thực binh được đổi mới theo hướng đồng bộ, kết hợp các tình huống từ khu vực biên giới đến nội địa. Việc sử dụng hình ảnh, video mô phỏng sát thực tế giúp các lực lượng nâng cao khả năng nhận định, phản ứng và xử trí tình huống.

PV: Quảng Ninh có những cách làm sáng tạo nào trong chuẩn bị văn kiện, xây dựng kịch bản và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Trọng Hòa: Trước hết, thành phố phát huy tính chủ động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bộ CHQS thành phố tham mưu ban hành các chỉ thị, quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc; xây dựng kế hoạch, phân công và gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ; thực hiện "6 rõ" trong thực hiện nhiệm vụ... Nhờ đó, hệ thống văn kiện, kịch bản được xây dựng đúng tiến độ, sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị kiểm tra hệ thống công sự trận địa phục vụ diễn tập của TP Quảng Ninh. Ảnh: TUẤN HUY

Trong tổ chức hiệp đồng, Bộ CHQS thành phố phát huy vai trò là cơ quan trung tâm phối hợp, thống nhất cụ thể nhiệm vụ, thời gian, lực lượng, phương tiện và vũ khí, trang bị của từng cơ quan, đơn vị. Việc xác định rõ trách nhiệm ngay từ đầu giúp các lực lượng chủ động chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

PV: Việc vận hành cơ chế qua các hội nghị của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo được đổi mới như thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng?

Đại tá Lê Trọng Hòa: Việc vận hành cơ chế được đổi mới theo hướng thiết thực, sát tình huống, đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Các hội nghị chú trọng thảo luận, phân tích tình hình, đề xuất chủ trương và biện pháp xử trí tình huống. Hoạt động trao đổi, chất vấn được tăng cường; cán bộ chủ trì kết luận rõ nội dung, xác định nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể.

Đối với cấp ủy, trọng tâm là nâng cao chất lượng nghị quyết, bảo đảm sát thực tế, ngắn gọn, rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu. Chính quyền tập trung đổi mới phương pháp điều hành, tăng cường thực hành xử trí tình huống và phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an với các sở, ban, ngành, đoàn thể, gắn với tình hình thực tế từng địa bàn.

Cùng với đó, chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo và từng thành viên được xác định rõ, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng. Đặc biệt, trong cuộc diễn tập này, chúng tôi tham mưu với Ban chỉ đạo 35 Thành ủy vận hành và xử trí khủng hoảng truyền thông, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

PV: Các nội dung thực binh như vòm phòng không bền vững, xử trí tình huống A2, bệnh viện dã chiến và phòng thủ dân sự có điểm gì mới, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Trọng Hòa: Điểm nổi bật là các nội dung thực binh được tổ chức theo hướng kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giải quyết những yêu cầu thực tế của địa phương. Với nội dung vòm phòng không bền vững, các lực lượng phòng không của thành phố phối hợp với Lữ đoàn Phòng không 214 và Tiểu đoàn Tác chiến điện tử (Quân khu 3) cùng các đơn vị trên địa bàn thực hành đồng bộ các bước từ tiếp nhận thông báo, báo động, sơ tán nhân dân đến đánh trả phương tiện tiến công đường không và khắc phục hậu quả. Qua đó nâng cao khả năng hiệp đồng, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Sử dụng phương tiện bay không người lái bầy đàn trong thực binh tác chiến vòm phòng không bền vững tại diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh. Ảnh: HÀ CHUNG

Đối với phòng thủ dân sự, Bộ CHQS thành phố phối hợp với Binh đoàn 19, Sở Xây dựng và các xã, phường, đặc khu tổ chức sửa chữa, bảo đảm đường cơ động với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng. Công trình vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, vừa góp phần khắc phục tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân.

Trong nội dung bảo đảm quân y, bệnh viện dã chiến được tổ chức với quy mô 150 giường bệnh, 120 y, bác sĩ cùng các trang thiết bị hiện đại để nâng cao khả năng thu dung, cấp cứu và điều trị.

PV: Từ kết quả cuộc diễn tập, Bộ CHQS thành phố xác định những giải pháp trọng tâm nào để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

Đại tá Lê Trọng Hòa: Qua kết quả diễn tập KVPT năm 2026, Bộ CHQS TP Quảng Ninh tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, phù hợp với đặc điểm địa bàn có tuyến biên giới trên bộ, trên biển, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm du lịch, dịch vụ.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo hướng sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát địa bàn và phương án tác chiến; kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng cơ động và xử trí tình huống của bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; gắn quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng với yêu cầu xây dựng KVPT, nhất là tại các địa bàn biên giới, biển, đảo và những khu vực trọng điểm.

Thường xuyên củng cố tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xử trí các tình huống. Đồng thời, nâng cao khả năng huy động, bảo đảm nguồn lực tại chỗ, gắn nhiệm vụ quốc phòng với phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!