Quảng Ninh: Nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các doanh nghiệp ngành Than

Dự khai giảng có các đồng chí: Đại tá Ngô Xuân Khiên, Trưởng phòng Dân quân tự vệ (Bộ Tham mưu Quân khu 3); Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh; Phạm Văn Khôi, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh phát biểu khai giảng.

Trong chương trình, các học viên được nghiên cứu, cập nhật những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nội dung học tập cũng tập trung vào phòng thủ dân sự, an ninh phi truyền thống, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các quy định pháp luật liên quan.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng, Đại tá Nguyễn Đình Khiêm nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, tập trung nhiều doanh nghiệp, người lao động ngành Than. Đồng chí yêu cầu học viên nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực nghiên cứu, trao đổi và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...