Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đầu tháng 10/2026, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh về kết quả công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Tham dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính thành phố và tập thể lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh cho biết, trong 9 tháng năm 2026, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, an ninh chính trị địa phương tiếp tục được bảo đảm, các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh báo cáo tại buổi làm việc.

VKSND hai cấp đã kiểm sát việc giải quyết hơn 900 nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra 1.586 vụ án với 3.575 bị can; truy tố 1.064 vụ án, đạt tỷ lệ 91%. Qua công tác kiểm sát, các đơn vị ban hành 8 kháng nghị, 193 kiến nghị, trong đó có 62 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp tổ chức 28 cuộc tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Công tác cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai ngày càng bài bản, đi vào thực chất.

Việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Sau 9 tháng triển khai, VKSND hai cấp đã bảo vệ quyền, lợi ích của 40 người yếu thế; thu hồi hơn 586 tỷ đồng tiền nợ thuế, chậm đóng BHXH; thu hồi gần 200.000 m2 đất công bị lấn chiếm; yêu cầu chấm dứt hành vi gây ô nhiễm môi trường trong 30 vụ việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường yêu cầu VKSND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, kịp thời phân loại và giải quyết các vụ việc ngay từ giai đoạn tin báo, không để phát sinh điểm nóng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực và cải cách tư pháp.

Đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát cần tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập và chuyển đổi số; chủ động thích ứng với những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong quá trình phát triển.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, xây dựng môi trường ổn định, minh bạch, phục vụ mục tiêu phát triển của TP Quảng Ninh trong giai đoạn mới.