Quảng Ninh: Một giáo viên Trường Tiểu học Cái Rồng bị tạm đình chỉ

Đảng ủy đặc khu Vân Đồn thông tin vừa yêu cầu UBND đặc khu khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Cái Rồng liên quan đến phản ánh một giáo viên có hành vi không chuẩn mực trong môi trường giáo dục.

Trước đó, ngày 29.9, Trường Tiểu học Cái Rồng có báo cáo về phản ánh liên quan đến cô Nguyễn Thị Yến, giáo viên của trường. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Nguyễn Thị Yến, đồng thời thành lập tổ xác minh làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc, phía Đảng ủy đặc khu Vân Đồn yêu cầu UBND đặc khu khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh toàn bộ nội dung phản ánh.

Một giáo viên Trường Tiểu học Cái Rồng, Đặc khu Vân Đồn, TP. Quảng Ninh vừa bị tạm đình chỉ giảng dạy

Trường hợp xác định có vi phạm, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử lý cao nhất trong khung quy định, bảo đảm tính răn đe, giáo dục; không để xảy ra tình trạng bao che, né tránh hoặc xử lý không đúng mức.

Cùng với việc xác minh, xử lý, UBND đặc khu chủ động thông tin, phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh để ổn định tình hình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; không để vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, an ninh, trật tự, môi trường giáo dục trên địa bàn.

Đảng ủy đặc khu Vân Đồn yêu cầu báo cáo kết quả xác minh, xử lý, nêu rõ kết quả, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan và hình thức xử lý được áp dụng.