Quảng Ninh: Một doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu lưu trú sử dụng công nghệ động lực hybrid

Tàu có vỏ thép, quy mô 46 phòng, sức chở từ 90-120 khách, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Điểm đáng chú ý là công nghệ động lực hybrid được lựa chọn theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiếng ồn, độ rung và tác động đến môi trường trong quá trình vận hành.

Đây là công nghệ được ứng dụng thực tế tại Liên bang Nga và dự kiến lần đầu được triển khai tại Việt Nam đối với tàu du lịch lưu trú nghỉ đêm.

Tàu cũng được tích hợp hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, với các tính năng cảnh báo hàng hải, thời tiết, kết nối và chia sẻ dữ liệu, qua đó hỗ trợ khai thác tàu và cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Việc lựa chọn vịnh Bái Tử Long làm địa bàn triển khai dự án nhằm bổ sung sản phẩm du lịch mới, đồng thời góp phần tổ chức lại không gian du lịch, giảm áp lực lên vịnh Hạ Long.

Dự án đóng tàu nằm trong lộ trình thực hiện Đề án “Bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long”.

Theo Đề án, đến năm 2030, 100% tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long là tàu vỏ thép hoặc chất liệu tương đương, đồng thời thí điểm hệ thống tàu du lịch điện; đến năm 2035 hướng tới 100% hoạt động giao thông tại khu vực Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và vịnh Bái Tử Long là giao thông xanh.

Trong lộ trình này, tàu Hybrid có thể trở thành mô hình thực tiễn để đánh giá công nghệ, phương thức vận hành và hiệu quả khai thác trước khi xem xét khả năng áp dụng rộng hơn.

Đặc biệt, với đặc thù tàu lưu trú nghỉ đêm có nhu cầu sử dụng điện lớn và thời gian hoạt động dài, quá trình vận hành thực tế sẽ cung cấp thêm cơ sở đánh giá mức tiêu thụ năng lượng, hiệu quả đầu tư, chi phí khai thác cũng như yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

Doanh nghiệp cũng được đề nghị tiếp tục nghiên cứu đồng bộ hạ tầng phục vụ vận hành, trong đó có trạm sạc; đánh giá hiệu quả đầu tư, khai thác giữa tàu Hybrid và tàu truyền thống cùng quy mô, đồng thời nghiên cứu khả năng hoán cải, chuyển đổi sang động lực điện đối với các tàu du lịch đang hoạt động.