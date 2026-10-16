Quảng Ninh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương

Người dân mua hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh. Ảnh tư liệu: Đức Hiếu - TTXVN

Đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối cung cầu và mở rộng kênh phân phối đang giúp Quảng Ninh đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hội chợ, triển lãm gắn với hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thời gian qua, Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối giao thương trong và ngoài nước. Không chỉ tạo không gian giới thiệu, bán sản phẩm, các hoạt động còn kết hợp trải nghiệm hàng hóa, quảng bá văn hóa và ẩm thực địa phương, góp phần kích cầu tiêu dùng và nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm.

Trong năm 2026, tỉnh đã ban hành danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm, đồng thời triển khai nhiều chương trình như Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 và Hội chợ Xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm Droppii 2026. Các hội chợ OCOP kết hợp hoạt động thương mại tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Đông Triều cùng những không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương cũng tạo thêm cơ hội để hàng hóa tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Đặc biệt, rong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã tổ chức 15 hội chợ, triển lãm và cung cấp thông tin về 14 chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài cùng 24 chương trình trong nước. Bên cạnh các hoạt động trên địa bàn, doanh nghiệp địa phương còn có cơ hội tham gia những sự kiện như Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào và Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc. Việc mở rộng phạm vi tham gia giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu và tiếp cận đối tác ngoài thị trường truyền thống.

Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh, cho biết hội chợ giúp doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm nhà phân phối. Qua ý kiến của khách hàng, doanh nghiệp cũng biết cần cải thiện những gì để nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú, đơn vị có 6 sản phẩm trà đạt OCOP 5 sao cho rằng: Các hội chợ, triển lãm là cơ hội để quảng bá trà Quảng Ninh đến đông đảo người tiêu dùng và các nhà phân phối. Thông qua những hoạt động này, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng và bao bì sản phẩm.

Tuy nhiên, hiệu quả xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở việc quảng bá sản phẩm mà còn ở khả năng tạo đơn hàng và duy trì đầu ra ổn định. Vì vậy, bên cạnh mở rộng các hội chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã cần chú trọng chất lượng, mẫu mã, giá cả và khả năng cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực tế tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn cho thấy, khi được hỗ trợ tiếp cận thị trường và lựa chọn phương thức bán hàng phù hợp, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội phát triển. Một trong những hướng đi đáng chú ý là ứng dụng thương mại điện tử để vượt qua giới hạn của kênh phân phối truyền thống.

Hợp tác xã Thảo mộc Tuệ Lâm ở Bình Liêu từng gặp khó khăn khi chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thông qua một số cửa hàng và siêu thị, khiến lượng bán chưa cao, có thời điểm hàng hóa tồn đọng. Sau khi đưa sản phẩm lên các nền tảng bán hàng trực tuyến, hợp tác xã từng bước mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Với 16 sản phẩm thảo mộc; trong đó, có những sản phẩm đạt OCOP 3 sao, kênh bán hàng mới tạo điều kiện cải thiện đầu ra và giúp cơ sở có thêm động lực đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng.

Ông Đỗ Đức Uyên, người quản lý Hợp tác xã Thảo mộc Tuệ Lâm cho biết: Việc tiêu thụ thuận lợi hơn đã tạo điều kiện để cơ sở đầu tư cải tiến quy trình sản xuất. Điều này cho thấy xúc tiến thương mại không chỉ giúp hàng hóa đến với người mua mà còn tác động trở lại quá trình sản xuất, thúc đẩy cơ sở nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tương tự, Hợp tác xã Nông lâm ngư nghiệp Thái An tại Móng Cái đã mở rộng mạng lưới phân phối nhờ bán hàng trực tuyến. Các sản phẩm như khoai lang lim tươi, khoai lang sấy, miến khoai lang, trà khoai lang, tỏi đen và tinh dầu tỏi có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong hai năm gần đây, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 3 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng. Hợp tác xã cũng ký hợp đồng thu mua khoai lang từ nông dân trên diện tích hàng trăm héc-ta.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm ngư nghiệp Thái An, thương mại điện tử giúp đơn vị kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và tạo điều kiện ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. So với phương thức tiêu thụ truyền thống vốn dễ phát sinh tình trạng tồn hàng, kênh bán hàng trực tuyến mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn, đồng thời giúp cơ sở chủ động hơn trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ.

Từ nay đến cuối năm 2026, Quảng Ninh dự kiến tổ chức Triển lãm Đặc sản vùng miền - Sắc thu Quảng Ninh 2026, Hội chợ Thương mại kết hợp sản phẩm OCOP thu đông 2026 cùng các hội chợ tại đặc khu Vân Đồn, xã Quảng Hà, xã Quảng Tân, phường Cửa Ông và phường Móng Cái 1. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường trong thời điểm nhu cầu mua sắm cuối năm tăng lên.

Để các chương trình phát huy hiệu quả, hoạt động hội chợ cần gắn với nhu cầu tiêu thụ thực tế, tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất gặp gỡ nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ và đơn vị thu mua. Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, giúp doanh nghiệp lựa chọn thị trường phù hợp. Với những sản phẩm như trà hoa vàng Ba Chẽ, miến dong Bình Liêu, gà Tiên Yên…việc mở rộng đầu ra cũng cần đi cùng cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn cung ổn định.

Bên cạnh hội chợ trực tiếp, thương mại điện tử cần được khai thác hiệu quả hơn để đưa sản phẩm đến với khách hàng ở nhiều địa phương. Các cơ sở sản xuất có thể kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream với quảng bá tại hội chợ, đồng thời chú trọng thông tin sản phẩm và khả năng đáp ứng đơn hàng. Thực tế từ những hợp tác xã đã mở rộng thị trường nhờ kênh bán hàng trực tuyến cho thấy, khi có thêm đầu ra, cơ sở sản xuất cũng có điều kiện đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm.