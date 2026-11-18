Đoàn khách du lịch Trung Quốc trên tàu biển tuyến Bắc Hải-Hạ Long, cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN)

Quảng Ninh vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, đánh dấu bước phát triển của ngành du lịch thành phố; đồng thời tạo động lực để tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Khẳng định sức hút từ những trải nghiệm khác biệt

Vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông, mang theo hơn 2.000 du khách và thuyền viên. Phần lớn du khách trên tàu đến từ các quốc gia châu Mỹ, Anh, Canada và Australia. Trong 2 ngày lưu lại, du khách có cơ hội trải nghiệm city tour, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, chợ Hạ Long, khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa trên vịnh Hạ Long cùng một số địa phương lân cận.

Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Quảng Ninh, ông Diego Campuzano, du khách Colombia bày tỏ bất ngờ và vui mừng khi trở thành vị khách quốc tế thứ 5 triệu của thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến Việt Nam và vịnh Hạ Long. Ông ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, sự thân thiện của người dân và cho biết sẽ trở lại Việt Nam khi có cơ hội.

Trong khi đó, ông Nick Stephen, du khách Mỹ, đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của vịnh Hạ Long ngay trong những trải nghiệm đầu tiên. Ông cho biết, nhiều bạn bè từng đến Việt Nam đều yêu thích và mong muốn quay trở lại. “Hôm nay, khi trực tiếp đến đây, tôi đã hiểu vì sao. Sáng nay, chúng tôi được ngắm bình minh trên vịnh Hạ Long, khung cảnh đẹp như trong phim vậy. Và bây giờ là tham quan bảo tàng, tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và cả ẩm thực nơi này,” ông Nick Stephen chia sẻ.

Những cảm nhận tích cực của du khách quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của Quảng Ninh không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn ở sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa, lịch sử, dịch vụ du lịch và những trải nghiệm đa dạng.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế

Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với trên 90 nghìn lượt khách đa quốc tịch. Cùng với thị trường khách tàu biển truyền thống, thành phố tiếp tục mở rộng khai thác các thị trường quốc tế mới như Ấn Độ, Nga, Nhật Bản… Ngành du lịch tập trung tăng cường kết nối dịch vụ, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng trải nghiệm của du khách.

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, để duy trì sức hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường khách quốc tế, ngành du lịch sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và phương tiện vận chuyển khách hiện đại. Trong đó, định hướng trọng tâm là tăng cường hơn nữa chất lượng sản phẩm, bổ sung thêm khách sạn, tàu du lịch mới hiện đại; đồng thời thử nghiệm một số hành trình tour tuyến mới.

Việc đổi mới sản phẩm, bổ sung các dịch vụ chất lượng cao và đa dạng hóa hành trình trải nghiệm sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, tạo thêm lựa chọn cho các phân khúc khách quốc tế, nhất là khách du lịch nghỉ dưỡng, khách tàu biển và khách có khả năng chi tiêu cao.

Thực tế, trong 10 tháng năm 2026, du lịch Quảng Ninh đón 20,3 triệu lượt du khách, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm và cơ sở dịch vụ du lịch mới, chất lượng cao được đưa vào khai thác. Quảng Ninh đã đưa vào hoạt động 23 du thuyền, tàu tham quan, tàu lưu trú với tổng vốn đầu tư 1.733 tỷ đồng, sức chở 4.054 khách; 10 khách sạn với tổng vốn đầu tư 5.918 tỷ đồng, quy mô 851 buồng, trong đó có 2 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1 tổ hợp nghỉ dưỡng mới. Đồng thời, địa phương thu hút 4 dự án sân golf với tổng vốn đầu tư khoảng 49.315 tỷ đồng, tạo thêm dư địa phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ cao cấp.

Với tài nguyên du lịch phong phú, từ biển đảo, văn hóa tâm linh đến du lịch cộng đồng, làng quê, vùng biên viễn, vùng cao cùng hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf cao cấp, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao quy mô lớn để kích cầu du lịch.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch phấn đấu đạt trên 70 nghìn tỷ đồng. Với quyết tâm cùng những giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh đang tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu thu hút khách quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế./.