Quảng Ninh mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc khách quốc tế

Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc trong năm 2026. Tính chung 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế với gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển mang theo khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong đó nổi bật là nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City chở 5.200 khách, Celebrity Solstice chở 2.800 khách, Diamond Princess chở 2.700 khách và Norwegian Jade chở 2.300 khách...

Bên cạnh lịch trình tham quan các di sản và công trình văn hóa, những trải nghiệm tại làng quê hiện đang là cách để ngành du lịch Quảng Ninh kể câu chuyện hấp dẫn hơn với du khách, đưa họ đến gần hơn với đời sống bản địa.

Ở xã Hoành Mô, nhiều gia đình đã lựa chọn cách đón khách trong không gian rừng hồi, ruộng bậc thang và những căn nhà trình tường mang dáng dấp kiến trúc truyền thống của người Dao. Du khách có thể đi bộ qua bản, tìm hiểu nếp sinh hoạt, thưởng thức những món ăn địa phương và trải nghiệm mùa vụ cùng người dân. Hay tại Quan Lạn, du khách có thể theo trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân”, hoặc tìm hiểu nghề thêu trang phục Dao Thanh Y ở Bằng Cả, đan lát mây tre tại Bản Cáu…

Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển. Ảnh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cùng với dòng sản phẩm văn hóa, cộng đồng, Quảng Ninh cũng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới không phụ thuộc vào di sản vịnh Hạ Long. Điển hình, Yên Tử trở thành điểm hẹn hấp dẫn với chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”. Bên cạnh hành trình chiêm bái, du khách có thể đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, săn mây, tập thiền, thưởng thức “Diệu âm Yên Tử”, ẩm thực chay hoặc khám phá văn hóa Dao Thanh Y tại Làng Nương…

Tiếp nối những trải nghiệm thường xuyên, Yên Tử còn có giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”, cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” và giải chạy Yên Tử Heritage Marathon diễn ra cuối tháng 11. Theo ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, địa phương hướng tới hình thành mùa trải nghiệm riêng, lấy di sản làm hạt nhân, kết hợp văn hóa, thể thao, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe để duy trì sức hút quanh năm. Qua đó, du khách có thêm lý do để trở lại.

Rời không gian thanh tĩnh của non thiêng, du khách có thể tìm thấy nhịp sôi động của ẩm thực tại Bãi Cháy. Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 dự kiến diễn ra ngày 20 - 24/11 tại Chợ đêm Vui Fest, khu đô thị Sun Marina Hạ Long, quy tụ khoảng 150 gian hàng. Du khách có thể xem đầu bếp chế biến chả mực, tìm hiểu câu chuyện các món ăn, thưởng trà và xem chương trình nghệ thuật. Gắn với chợ đêm, dịch vụ giải trí bên bờ vịnh, liên hoan giúp làm phong phú lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng.

Chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” diễn ra từ 3h đến 6h30 ngày 6/12, là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện “Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026”. Ảnh: Người Hạ Long

Chuỗi sự kiện kích cầu du lịch còn lan tỏa đến lĩnh vực thể thao. Ngày 7/11, khoảng 50 phi công đã cất cánh trong sự kiện "Bay trên biển trời Cô Tô", mở màn cho 6 tuần thể thao của Quảng Ninh. Từ đó đến 19/12, tỉnh xếp năm sự kiện thành một chuỗi: dù lượn trên trời, hai giải marathon trên đường, đạp xe về miền di sản, rồi đua thuyền buồm khép lại trên vịnh. Quảng Ninh kỳ vọng tạo nên một mùa giải, thay vì những sự kiện riêng lẻ.

Cùng với các sự kiện, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao triển khai chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều combo dịch vụ để thu hút du khách. Tuy nhiên, theo ngành du lịch địa phương, hiệu quả kích cầu không chỉ phụ thuộc vào mức ưu đãi hay số lượng sự kiện, mà còn ở khả năng kết nối thông tin và cung cấp dịch vụ thuận tiện.

Định hướng ngành du lịch Quảng Ninh theo đuổi là chuyển từ việc giới thiệu những gì mình có sang quảng bá những gì thị trường cần, dựa trên các giá trị độc đáo không nơi nào sao chép được. Đồng thời, cách tiếp cận cũng chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phối hợp liên kết, đánh giá hiệu quả bằng khả năng kết nối, lượng khách, thời gian lưu trú, mức độ chi tiêu và sự hài lòng của du khách thay vì chỉ đếm số lượng sự kiện.

Dự kiến, dịp cuối năm này, Quảng Ninh có tới 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động địa phương. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thùy Yên cho biết, việc tăng cường sự tham gia chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của các chương trình quảng bá. Bà Nguyễn Thùy Yên nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, mọi hoạt động xúc tiến phải thực sự bám sát thực tiễn thị trường, lấy chất lượng trải nghiệm của du khách làm thước đo trung tâm cho sự phát triển bền vững.

Từ góc độ doanh nghiệp, theo ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Quảng Ninh đã xây dựng được thương hiệu du lịch có sức nhận diện tốt, được thị trường trong nước và quốc tế biết đến.

Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục làm mới sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có, đặc biệt thông qua các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật. Một giải pháp đáng quan tâm là xây dựng lịch tổ chức các sự kiện, lễ hội định kỳ hằng năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình khai thác khách, đồng thời triển khai quảng bá, xúc tiến từ sớm.

Thực tế, mở rộng thị trường khách quốc tế là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng bộ giữa sản phẩm, hạ tầng, chất lượng dịch vụ, hoạt động xúc tiến và năng lực kết nối thị trường. Một chiến dịch quảng bá có thể đưa hình ảnh Quảng Ninh đến với đông đảo công chúng, nhưng để biến sự quan tâm thành quyết định lựa chọn điểm đến, địa phương cần có những sản phẩm đủ hấp dẫn, dịch vụ đủ tin cậy và trải nghiệm đủ khác biệt.

Quảng Ninh đã xây dựng được thương hiệu du lịch có sức nhận diện tốt, được thị trường trong nước và quốc tế biết đến. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Từ thương hiệu di sản thế giới đến các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, từ du lịch golf, du thuyền đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng, mỗi hướng phát triển đều góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc khách quốc tế. Điều quan trọng là kết nối những sản phẩm riêng lẻ thành các hành trình có chiều sâu, để du khách muốn quay trở lại và khám phá những giá trị độc đáo của vùng đất.

Khi mỗi trải nghiệm đều góp phần kể một câu chuyện riêng về cảnh quan, văn hóa và con người, Quảng Ninh có thêm lợi thế để khẳng định thương hiệu du lịch trên thị trường quốc tế, hướng tới tăng trưởng thực chất và bền vững.