Trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh), dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam không có những bó hoa lớn hay món quà đắt tiền. Học trò lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô, mang đến tặng cô giáo những gì nhà mình có: xâu ghẹ bố vừa đánh về, quả bí xanh mẹ hái ngoài vườn, túi ốc, túi cá khô.

Món quà chân thật, tình cảm của các học sinh Cô Tô dành cho cô giáo.

Sáng 19/11, trên bảng lớp 2A1 vẫn là bài Tiếng Việt tuần 9, "Nhím nâu kết bạn". Dòng chữ nắn nót của cô giáo Nguyễn Thị Chuyên viết câu ứng dụng: "Một người không thể làm được điều gì. Cần có sự góp công của nhiều người". Chẳng ai ngờ chỉ ít phút sau, câu chữ ấy lại hiện ra thành một cảnh rất thật ngay trong lớp.

Các bạn học sinh xếp hàng dọc theo bảng. Hai cô bé mặc áo trắng thắt nơ đỏ phải cùng nhau ôm một quả bí xanh dài gần bằng nửa người. Quả bí nặng, hai bạn vừa đi vừa cười, cẩn thận từng bước để khỏi đánh rơi. Theo sau là một cậu bé áo khoác xanh, tay giơ cao xâu ghẹ buộc dây đỏ, những con ghẹ xanh còn tươi rói, mai lốm đốm trắng, đúng thứ ghẹ người Cô Tô vẫn đánh bắt quanh đảo.

Quà của mỗi bạn một kiểu. Có bạn tết tóc hai bên xách mấy bông súp lơ xanh xâu vào sợi dây đỏ. Có cậu đeo kính đưa túi lưới đựng đầy ốc. Một cậu học trò nhỏ thì hai tay nâng túi cá khô, háo hức nói với cô điều gì đó. Một cô bé áo len trắng nghiêm trang cầm hai con mực buộc túi ni lông. Cô Chuyên thì cầm cây cải thảo một bạn vừa tặng.

Không có thiệp in sẵn, cũng chẳng có giấy gói màu. Có món chỉ buộc vội bằng sợi dây nilon đỏ hay đựng trong túi lưới vốn để đi chợ. Nhưng chính sự mộc mạc ấy khiến người lớn có mặt trong lớp không khỏi xúc động. Ở huyện đảo cách đất liền vài giờ tàu, phần lớn gia đình sống bằng nghề biển và làm vườn, nên con cua, con ốc, quả bí là thứ quý nhất họ có thể gửi cô giáo của con mình.

Cô Chuyên ngồi xuống ngang tầm các con, nhận từng món quà bằng cả hai tay và hỏi han từng bạn. Lúc quà xếp đầy chiếc bàn giáo viên, ghẹ, ốc, súp lơ, cải thảo, cá khô chất cạnh quả bí to, cô cười không ngớt.

Lớp 2A1 khang trang, sáng sủa. Tường vẽ hoa hồng, góc lớp treo bảng "5 điều Bác Hồ dạy", bên bảng ghim hai tấm thẻ chữ hoa M, K mà các con đang tập viết. Những thứ đó là dấu tích của sự chăm chút mà thầy cô dành cho trường lớp ở đảo xa. Còn món quà bằng sản vật quê nhà là cách các con và cha mẹ trả lời lại sự chăm chút ấy, theo kiểu của người Cô Tô: thật thà và đầy đặn.

Cuối buổi, học trò và cô giáo chụp chung một tấm ảnh trước bảng. Bạn ôm bí, bạn xách ghẹ, một cậu còn giơ tay hình chữ V. Phía sau, câu ứng dụng vẫn còn trên bảng. Bài học về sự góp công của nhiều người, các con không chỉ đọc mà đã cùng nhau làm được trong một sáng tháng 11 trên đảo.