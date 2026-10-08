Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hà

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng và những nội dung trọng tâm của các dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến những điểm mới và vấn đề đáng chú ý của các dự thảo luật; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện một số quy định của pháp luật hiện hành có liên quan mà dự án luật chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể. Một số đại biểu kiến nghị, đề xuất bổ sung các quy định mới để bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ 2.

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Quảng Ninh phát biểu tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Minh Hà

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, việc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng góp phần tuyên truyền, cung cấp thông tin về những chính sách mới, quan trọng hơn là tạo diễn đàn để cơ quan soạn thảo trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản biện, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố đề nghị Công an thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiêm túc ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Qua đó góp phần hoàn thiện các dự án luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc biệt là bảo đảm tính khả thi của các Luật.