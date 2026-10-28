Quảng Ninh lập thêm 7 điểm kiểm soát tàu cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tàu cá neo đậu tại vùng biển Quảng Ninh

Theo VietnamPlus, hiện thành phố Quảng Ninh quản lý 4.164 tàu cá từ 6m trở lên được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Các điểm kiểm soát được bố trí tại những khu vực có hoạt động tàu cá thường xuyên, gồm Bến Giang, bến cá tạm phường Cao Xanh, khu vực cảng cá Hòn Gai, Cẩm Thủy, Cái Rồng, Cô Tô và một số khu neo đậu, cảng cá tại Tiên Yên, Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Hà, Móng Cái.

Tại mỗi điểm, chính quyền cấp xã, phường và đặc khu tổ chức các tổ kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào bến. Khi tàu cập bến hoặc rời bến, lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục theo quy định, đồng thời hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và thực hiện các yêu cầu liên quan đến quản lý nghề cá. Một nội dung quan trọng là xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thông qua hệ thống truy xuất điện tử. Việc này giúp theo dõi sản lượng thực tế, tăng tính minh bạch trong chuỗi khai thác, thu mua và tiêu thụ, đồng thời góp phần ngăn chặn thủy sản không đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc đi vào thị trường. Theo số liệu được công bố, tỷ lệ tàu cá tham gia giám sát đạt 97,7%; sản lượng thủy sản được kiểm soát qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT trong năm 2026 đạt khoảng 48,6% tổng sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và các hành vi khai thác trái quy định. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có các hành vi sử dụng ngư cụ cấm, kích điện và khai thác tận diệt. Việc tăng cường kiểm soát tàu cá, cập nhật dữ liệu và xác nhận nguồn gốc sản lượng là những giải pháp quan trọng trong nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, đây cũng là nền tảng để nâng cao trách nhiệm của ngư dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản minh bạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.