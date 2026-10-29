Quảng Ninh lắp đặt hệ thống 'điểm cứu sinh' tại các khu vực sông, cầu

Điểm cứu sinh tại cầu Đá Vách (phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh) góp phần chủ động phòng, chống đuối nước. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ và hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống “điểm cứu sinh” cùng trang thiết bị ứng cứu khẩn cấp tại 54 xã, phường và đặc khu.

Thành phố Quảng Ninh là địa bàn có tuyến đô thị trải dài sát biển, hệ thống sông suối chằng chịt và nhiều khu điểm du lịch ven bờ Vịnh Hạ Long thu hút đông đảo du khách.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng cứu trong "thời gian vàng", lực lượng chức năng tại các địa phương đã chủ động rà soát, khảo sát thực địa để lựa chọn các vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố đuối nước nhằm bố trí phương tiện ứng cứu ban đầu.

Tại phường Mạo Khê, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động triển khai khảo sát kỹ lưỡng thực địa tại các tuyến sông, luồng thủy nội địa nguy hiểm và tiến hành lắp đặt các “điểm cứu sinh” tại 3 vị trí cầu trọng điểm gồm: cầu Hoàng Thạch, cầu Đá Vách và cầu Cầm.

Tại các cây cầu này, hệ thống phao cứu sinh được bố trí ở những vị trí thông thoáng, dễ quan sát, thuận tiện tiếp cận nhất, giúp người dân hoặc lực lượng ứng trực có thể thao tác tức thì khi phát hiện sự cố rơi xuống nước.

Bên cạnh việc trang bị phương tiện, Ban Chỉ huy Quân sự phường Mạo Khê còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập quy chế quản lý, kiểm tra, bảo quản định kỳ để bảo đảm phao cứu sinh luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ trang thiết bị và chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cùng với Mạo Khê, tại các địa bàn ven biển và du lịch trọng điểm thuộc Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng các phường Hồng Gai, Bãi Cháy... cũng đã phủ kín hàng trăm tủ cứu sinh chuyên dụng ngoài trời chứa sẵn áo phao, phao tròn dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, bãi tắm công cộng, khu vực chân cầu Bãi Cháy và các bến tàu du lịch.

Các tủ kính trong suốt giúp bảo vệ trang thiết bị trước thời tiết biển khốc liệt, có in kèm thông điệp nhắc nhở người dân giữ gìn, không tự ý di chuyển khi không có sự cố. Song song đó, việc kiểm tra trang thiết bị an toàn trên các tàu thuyền, phương tiện thủy vận chuyển du khách tham quan Vịnh Hạ Long cũng được siết chặt.

Việc đưa hệ thống “điểm cứu sinh” vào hoạt động đồng bộ không chỉ gia tăng phương tiện ứng cứu tại cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” với mục tiêu bảo vệ tối đa tính mạng của nhân dân và du khách, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng quân sự, công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và lực lượng quân sự tại các xã, phường, đặc khu thuộc thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy trì tuần tra tại các khu vực nước sâu nguy hiểm và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho cộng đồng./.