Quảng Ninh lập chốt trực 24/24 giờ tại vị trí 'yết hầu' ngăn hàng lậu

Khép kín địa bàn, kiểm soát chặt để ngăn hàng lậu

Trên các tuyến giao thông trọng điểm, việc xác định đúng vị trí kiểm soát có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép ngay từ địa bàn giáp biên.

Quốc lộ 18C là tuyến đường độc đạo kết nối khu vực biên giới với Quốc lộ 18 và cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Xác định đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã chủ trì, phối hợp với Công an cơ sở và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì chốt kiểm soát tại dốc U Bò, vị trí được ví như “yết hầu” trên tuyến.

Lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát trên các tuyến đường “yết hầu”.

Điểm đáng chú ý của mô hình là lực lượng chức năng duy trì kiểm soát liên tục 24/24 giờ, kết hợp kiểm tra phương tiện tại chốt với tuần tra lưu động trên tuyến.

Cách làm này góp phần khép kín địa bàn, hạn chế những khoảng trống trong kiểm soát, kịp thời phát hiện các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Qua hoạt động phối hợp, hàng chục vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng cấm, hàng lậu đã được phát hiện, xử lý.

Thiếu tá Trần Minh Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, các đối tượng thường lợi dụng xe cá nhân, xe bán tải để vận chuyển hàng hóa trái phép, sẵn sàng tăng tốc bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Một số trường hợp còn bố trí người theo dõi hoạt động của tổ công tác, phương tiện công vụ để thông báo, tìm cách đối phó.

Tăng cường phối hợp liên ngành, phòng ngừa vi phạm

Trước phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, việc duy trì chốt kiểm soát tại vị trí trọng yếu không chỉ nhằm phát hiện vi phạm trực tiếp mà còn giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Sự phối hợp giữa Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở và Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng tạo điều kiện trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Không chỉ tập trung tại các tuyến đường bộ, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép còn được triển khai trên các tuyến đường thủy.

Với đặc thù hệ thống giao thông kết nối đa dạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường phối hợp với công an cơ sở, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Phương tiện vận chuyển hoa quả không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên cả tuyến đường bộ và đường thủy.

Đặc biệt, trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết, lực lượng CSGT tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, thực phẩm không bảo đảm an toàn và các loại hàng hóa vi phạm pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên còn góp phần phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.