Tại phường Hồng Gai, Ngày hội Văn hóa diễn ra trong không khí rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đa dạng.

Sắc màu của những gian hàng ẩm thực truyền thống, âm thanh từ các chương trình văn nghệ, hoạt động trải nghiệm di sản cùng những bức tranh vẽ về quê hương Hồng Gai của học sinh tạo nên không gian văn hóa sinh động.

Mỗi hoạt động mang một nét hấp dẫn riêng, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

“Nhớ nếp nhà xưa” - Góc ký ức đẹp giữa không gian văn hoá Hồng Gai.

Thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân là hơn 30 không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa được chuẩn bị công phu. Mỗi gian mang một chủ đề, cách thể hiện riêng, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục và truyền thống của địa phương.

Qua từng hình ảnh, sản phẩm, cách bài trí, những câu chuyện về đất và người Hồng Gai được kể lại một cách trực quan, gần gũi. Nhiều người dừng chân tìm hiểu, trao đổi về những nét văn hóa quen thuộc, có thêm những khám phá thú vị về vùng đất mình đang sinh sống.

Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người dân dành thời gian cho gia đình, cộng đồng, trực tiếp tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời thêm trân trọng di sản của cha ông, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Qua các hoạt động, người dân trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền văn hóa; mỗi gia đình là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, mỗi khu phố là một không gian văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, văn minh.

Không gian văn hóa rộn ràng sắc màu tại phường Hồng Gai.

Tại phường Hà Lầm, các hoạt động chào mừng được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ở khu phố Cao Thắng 7, bên cạnh các hoạt động văn nghệ, người dân cùng dọn vệ sinh, chỉnh trang nhà văn hóa, chăm sóc tuyến đường hoa Trường Sơn. Những việc làm thiết thực góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình.

Phường Hà Lầm tổ chức hoạt động thể thao sôi nổi chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Cùng với đó, triển lãm ảnh, tư liệu “Ký ức thợ mỏ Hà Lầm”, các màn đồng diễn dân vũ, giải chạy tập thể và giao lưu ẩm thực đã góp phần giới thiệu truyền thống Vùng mỏ đến đông đảo người dân. Năm 2026, phường có trên 13.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 13/14 khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Không gian văn hoá và trải nghiệm Ký ức thợ mỏ Hà Lầm.

Một điểm nhấn khác là các hoạt động tại phường Hà Tu, nơi 8/8 khu phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nổi bật tại khu phố 5 là màn đồng diễn dân vũ “Đại đoàn kết”, nhảy sạp “Vũ điệu kết đoàn” cùng không gian trưng bày “Ký ức người thợ mỏ” và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Người dân khu phố 5, phường Hà Tu tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Đáng chú ý, khu phố còn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo cáo kết quả hoạt động, tạo cách thể hiện mới mẻ, sinh động. Các hoạt động không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về truyền thống Vùng mỏ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đến đầu tháng 11/2026, có 46 sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Toàn thành phố xây dựng chuỗi 73 hoạt động, sự kiện, gồm 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu.

Kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Năm 2026, toàn thành phố có 378.064/385.830 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 98%; 614/624 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 98,4%.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi nổi mà còn khơi dậy tình yêu văn hóa, niềm tự hào về truyền thống quê hương và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc. Những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa từ mỗi gia đình, khu phố, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh văn minh, giàu bản sắc và nghĩa tình.