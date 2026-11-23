Lan tỏa giá trị văn hóa đến từng khu dân cư

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp số 151/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 26/10/2026, triển khai chuỗi hoạt động trên phạm vi toàn thành phố.

Điểm nhấn mở đầu là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tổ chức sáng 1/11 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chương trình thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ và nhân dân tham dự tại điểm cầu trung tâm, đồng thời kết nối với các điểm cầu tại xã, phường, đặc khu.

Sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và sức mạnh cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động khởi động, tạo khí thế cho Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc

Trước đó vào ngày 15/11, toàn bộ 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các chương trình tập trung ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc từng địa phương, dân tộc.

Sôi động các sự kiện, kết nối văn hóa với du lịch

Cùng với hoạt động tại cộng đồng dân cư, thành phố tổ chức 10 hoạt động trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội chợ, triển lãm và xúc tiến du lịch.

Nổi bật là Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”, diễn ra từ ngày 10-15/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm, với khoảng 200 gian hàng.

Tại phường Cẩm Phả, triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh”, diễn ra từ ngày 7-20/11, tái hiện những dấu mốc lịch sử, thành tựu và đóng góp của các thế hệ công nhân vùng mỏ.

Khai mạc Hội chợ Ocop và triển lãm đặc sản vùng miền sắc thu Quảng Ninh 2026

Ở lĩnh vực thể thao, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến diễn ra ngày 22/11 tại Quảng trường 30/10, với khoảng 17.000 người tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Nhiều hoạt động khác tiếp tục làm phong phú đời sống tinh thần của người dân như Tuần phim “Vùng Mỏ anh hùng”, Hội Sách và trải nghiệm văn hóa đọc, triển lãm tranh cổ động tấm lớn, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” và Cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”.

Chuỗi hoạt động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai còn gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu là hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị di sản Yên Tử; cuộc thi sáng tác ảnh, video về di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; các hoạt động hưởng ứng bình đẳng giới và chương trình “Ngày cộng đồng 23/11”.

Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, dự kiến tổ chức ngày 24/11 với khoảng 1.000 người tham gia, cùng chương trình tôn vinh, biểu dương các mô hình tiêu biểu của Mặt trận và các đoàn thể cũng là những điểm nhấn, góp phần nhân rộng cách làm hay, lan tỏa tinh thần thi đua xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Tạo động lực phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh

Điểm nổi bật của chuỗi hoạt động năm nay là sự kết nối chặt chẽ giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.

Từ không gian lịch sử hào hùng của Vùng mỏ, giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của Yên Tử đến sản phẩm OCOP, ẩm thực và các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi chương trình đều góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh.

Thông qua việc khuyến khích các địa phương khai thác lợi thế di tích, danh lam thắng cảnh, làng nghề, sản phẩm đặc trưng và không gian văn hóa cộng đồng, thành phố hướng tới hình thành mạng lưới điểm đến, sản phẩm trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng đóng góp tích cực vào mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó quý IV phấn đấu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch cả năm đạt khoảng 70.271 tỷ đồng.