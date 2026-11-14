Quảng Ninh: Lan tỏa những hoạt động ý nghĩa trong trường học dịp 20/11

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường học tại Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích và khuyến khích học sinh thể hiện tình cảm với thầy cô.

Tại trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai), sân chơi “Tỏa sáng tài năng nhí” được tổ chức nhằm phát hiện, khuyến khích học sinh phát huy năng khiếu, đồng thời góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trường Tiểu học Hồng Gai phát động phong trào thi đua Ngày 20/11.

Dự kiến diễn ra ngày 17/11, chương trình có các tiết mục, tác phẩm về quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, gia đình và thành phố Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để học sinh tự tin thể hiện sở trường, khả năng sáng tạo.

Nhiều học sinh hào hứng đăng ký tham gia với các tiết mục đàn piano, hát, múa. Qua sân chơi, các em có thêm cơ hội rèn luyện sự tự tin và khám phá khả năng của bản thân.

Các hoạt động nhằm phát hiện, khuyến khích học sinh phát huy năng khiếu.

Không chỉ có hoạt động văn nghệ, các trường còn lựa chọn những nội dung phù hợp để tạo không khí sôi nổi trong học tập và rèn luyện. Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) phát động phong trào “Học tốt - việc tốt - mái trường em yêu”, lồng ghép các hoạt động trong sinh hoạt dưới cờ.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) phát động phong trào “Học tốt - việc tốt - mái trường em yêu”, lồng ghép trong các hoạt động trong sinh hoạt dưới cờ.

Trong khi đó, trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Móng Cái 1) triển khai phong trào “Nền nếp học tập tốt”, chú trọng việc thực hiện nội quy, đi học đúng giờ, chuẩn bị bài và đồ dùng học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

Phong trào diễn ra từ ngày 19/10 đến 18/11. Giáo viên trực ban theo dõi nền nếp hằng ngày; Liên đội phối hợp kiểm tra, tổng hợp kết quả theo tuần. Những nhận xét, biểu dương được thông tin kịp thời để các lớp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Kết quả cũng là căn cứ đánh giá phong trào của các lớp và bình xét cuối năm học theo quy định.

Ở phạm vi toàn ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các phong trào gắn với nhiệm vụ đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở.

Trong đó có các phong trào “Toàn ngành thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giai đoạn 2025-2030”, “Bình dân học vụ số” và “Quảng Ninh thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Các nội dung được cụ thể hóa tại từng cơ sở giáo dục, lấy chất lượng giáo dục, hiệu quả chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá. Công tác truyền thông, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được chú trọng, góp phần lan tỏa những cách làm hay trong hoạt động dạy và học.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Hội đồng cấp thành phố hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 năm 2026 cho 19 cá nhân.