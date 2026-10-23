Quảng Ninh: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa thế giới Yên Tử qua chuỗi sự kiện thể thao dịp cuối năm

Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện tổ chức các giải đấu

Ngày 23/10, Đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế, làm việc với UBND phường Yên Tử cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trong quý IV/2026. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Kỷ niệm 718 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tại Khu di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Đoàn Công tác kiểm tra thực tế tại Làng nương Yên Tử

Tham gia đoàn công tác có đại diện các Sở Xây dựng, Y tế, Ngoại vụ; Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Quảng Ninh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tiếp, làm việc với đoàn về phía phường Yên Tử, có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Trung Hải; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mạc Xuân Tú; Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phạm Xuân Thành; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của địa phương.

Đoàn làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Yên Tử về kế hoạch, tiến độ chuẩn bị, địa điểm, cơ sở vật chất, quy mô, lộ trình thi đấu

Đại diện Công an phường Yên Tử phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các khu vực tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử. Ngay sau khi khảo sát thực tế, Đoàn đã làm việc với chính quyền phường Yên Tử để rà soát kế hoạch, tiến độ chuẩn bị, địa điểm, cơ sở vật chất, quy mô, lộ trình thi đấu. Nội dung rà soát tập trung vào ba sự kiện trọng điểm gồm Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026, UBND phường Yên Tử đã phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác chuyên môn. Địa phương cũng chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, hậu cần, phương án đón tiếp đại biểu, kỳ thủ, khách mời quốc tế. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 01/11/2026 với các nội dung nổi bật như thi đấu “Bát Kiệt”, chương trình “8 Kỳ Vương - 8 Thần Đồng”, trình diễn, giao lưu cờ tướng Việt Nam - Trung Quốc.

Chuỗi các hoạt động Yên Tử - Sắc thu Thiền định 2026

Đối với Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 mùa giải thứ ba, sự kiện dự kiến tổ chức trong hai ngày 28 - 29/11/2026. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, tính đến ngày 22/10, giải đã thu hút hơn 1.600 vận động viên đăng ký tham gia. Công tác chuẩn bị hiện tập trung hoàn thiện phương án tổ chức, cung đường thi đấu, hệ thống biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế, lực lượng hỗ trợ. Các đơn vị đặc biệt chú trọng khảo sát, đánh giá điều kiện an toàn đối với tuyến Full Marathon được đề xuất điều chỉnh theo hướng Khe Song - Thác Bạc.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối gắn với bảo tồn không gian di sản

Cùng với hai sự kiện trên, đối với Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”, các nội dung rà soát tập trung vào kế hoạch, điều lệ, lộ trình thi đấu. Các cơ quan chuyên môn cũng tính toán kỹ phương án phân luồng giao thông, công tác y tế, hậu cần, cơ chế phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan trong suốt hành trình.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” mùa 2025

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng đoàn công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị từng giải đấu. Từng bộ phận phải xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách, thời hạn hoàn thành cụ thể. Các đơn vị cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiểm tra thực tế địa điểm, cung đường, cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, phù hợp với quy mô, tính chất của từng sự kiện.

Trưởng đoàn công tác Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu đặt công tác bảo đảm an toàn lên hàng đầu. Các đơn vị phải hoàn thiện phương án an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, Ban Tổ chức cần bố trí lực lượng phù hợp tại các điểm giao cắt, đoạn đường dốc, khu vực đông người, những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Việc chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý tình huống phát sinh sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên, đại biểu, Nhân dân, du khách.

Sắc hoa Chuông phủ vàng một vùng trời thu Yên Tử. Ảnh: T. Tùng

Bên cạnh yếu tố an toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng đề nghị, việc tổ chức các giải đấu phải gắn chặt với bảo vệ di tích, cảnh quan, môi trường, giữ gìn không gian văn hóa Yên Tử, bảo đảm hoạt động tham quan, du lịch diễn ra bình thường. Các đơn vị cần chú trọng công tác đón tiếp, hậu cần, đẩy mạnh truyền thông trước, trong, sau sự kiện. Hoạt động thông tin tuyên truyền cần tập trung quảng bá nét đặc sắc của từng giải đấu gắn với giá trị Di sản thế giới Yên Tử, qua đó thu hút du khách, phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại địa phương.

Các sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách; trở thành dịp kết nối cộng đồng, quảng bá sâu rộng giá trị di sản. Ảnh: T. Tùng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thời gian tới, phường Yên Tử tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tập trung hoàn thiện các điều kiện để tổ chức chuỗi giải đấu an toàn, chu đáo, hiệu quả. Sự đồng hành của người dân trong giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự, đón tiếp du khách sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách, đưa mỗi sự kiện thể thao trở thành dịp kết nối cộng đồng, quảng bá sâu rộng giá trị di sản.