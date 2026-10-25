Quảng Ninh là điểm đến của Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì với chủ đề "Kết nối thông minh: Quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi số", gồm ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 Vietnam International Digital Week - VIDW 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

Ngày 28/10, chương trình khai mạc với phiên cấp cao và Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, tập trung trao đổi về phát triển, làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, hạ tầng số, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ, cùng các giải pháp quản trị AI an toàn, có trách nhiệm. Các diễn đàn hợp tác số ASEAN - EU, Việt Nam - Australia và đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI cũng sẽ diễn ra trong ngày.

Ngày 29/10, các hoạt động tập trung vào hợp tác công nghệ chuyên ngành, gồm: Hội nghị ASEAN về 5G; Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU; các hội thảo về hạ tầng tin cậy số, nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác AI Việt Nam - Nhật Bản. Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu với các đối tác quốc tế. Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với đối tác quốc tế cũng dự kiến được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác cụ thể.

Chương trình dự kiến có hoạt động tham quan văn hóa tại Quảng Ninh vào ngày 30/10.

Du khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu

Thông qua chuỗi hoạt động, VIDW 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam được khởi xướng từ năm 2019, là một trong những diễn đàn thường niên uy tín nhất về hợp tác công nghệ số trong khu vực. Năm nay, chương trình kéo dài ba ngày, từ ngày 28 đến 30/10 tại Quảng Ninh.

Chương trình gồm ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; ngoài ra còn có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Quảng Ninh đứng thứ 4 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2026

Theo kết quả bảng xếp hạng PII Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, năm 2026 thành phố Quảng Ninh đứng thứ 4 với 55,24 điểm sau các vị trí tốp 3 của Hà Nội với 63,80 điểm, TP Hồ Chí Minh với 58,30 điểm và Hải Phòng với 56,33 điểm; xếp thứ 5 là Bắc Ninh với 50,96 điểm. Các địa phương còn lại trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu gồm Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Kết quả đánh giá cung cấp cơ sở để từng địa phương nhận diện rõ hơn năng lực đổi mới sáng tạo, những lợi thế và các yếu tố cần tiếp tục cải thiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, bên cạnh vị trí thứ 4 về điểm số tổng hợp, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước ở trụ cột Cơ sở hạ tầng; đứng thứ 2 ở trụ cột Thể chế, sau Đà Nẵng và trước Hải Phòng. Đây là hai trụ cột đầu vào quan trọng, phản ánh những điều kiện nền tảng phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.

Quảng Ninh cũng đứng thứ 3 cả nước về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 5/52 chỉ số, sau Hà Nội với 18 chỉ số và TP Hồ Chí Minh với 12 chỉ số. 5 chỉ số Quảng Ninh dẫn đầu gồm: Hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP và tốc độ giảm nghèo. Kết quả này cho thấy các lợi thế của thành phố được ghi nhận trên nhiều phương diện, từ hạ tầng, điều kiện tiếp cận nguồn lực của khu vực tư nhân đến phát triển sản phẩm và tác động xã hội.

Không gian sang trọng, lịch lãm của dàn tàu du lịch hiện đại, góp phần nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp cho du khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân

Đối với Quảng Ninh, vị trí trong nhóm dẫn đầu PII năm 2026 có ý nghĩa thiết thực khi thành phố bắt đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới. Những lợi thế được ghi nhận về thể chế, cơ sở hạ tầng và hạ tầng số là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả PII đồng thời cung cấp thêm căn cứ để Quảng Ninh xác định trọng tâm của chặng đường tiếp theo. Phát huy những nền tảng hiện có, gắn đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với sản phẩm, năng suất và hiệu quả cụ thể sẽ là yêu cầu quan trọng để thành phố từng bước hiện thực hóa mô hình tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng phát triển và đời sống nhân dân.