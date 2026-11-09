Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước có nhà hàng được chứng nhận Halal

Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo. (Ảnh: Thanh Tùng)

Với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di sản thế giới, các điểm đến văn hóa tâm linh cùng hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển du lịch Halal - loại hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Việc tăng cường hợp tác với Indonesia và các quốc gia Hồi giáo được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường khách quốc tế mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Du lịch Halal, hay còn gọi là du lịch thân thiện với người Hồi giáo, đang trở thành một phân khúc giàu tiềm năng của ngành du lịch thế giới. Không chỉ đơn thuần đáp ứng yêu cầu về ẩm thực Halal, loại hình du lịch này còn chú trọng các điều kiện lưu trú, không gian cầu nguyện, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa phù hợp với tín ngưỡng, phong tục của du khách Hồi giáo.

Quảng Ninh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào thị trường này. Nổi bật là Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với cảnh quan hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ, hệ thống hang động đặc sắc, cùng Vịnh Bái Tử Long với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển và không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Đây là những sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên của du khách quốc tế, trong đó có khách đến từ Indonesia và các quốc gia Hồi giáo.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Quảng Ninh còn có lợi thế đặc biệt về du lịch văn hóa, tâm linh. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử gắn với sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm, mang những giá trị sâu sắc về lịch sử, văn hóa và triết lý sống của người Việt.

Chia sẻ tại Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tổ chức tại Quảng Ninh ngày 30/10, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cho biết, Quảng Ninh và tỉnh Trung Java có nhiều điểm tương đồng, trong đó cả hai địa phương đều sở hữu các di sản thế giới và đang phát triển các khu công nghiệp, mở ra nhiều dư địa hợp tác. Những tương đồng về tài nguyên di sản, cảnh quan và định hướng phát triển du lịch là cơ sở thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình du lịch liên kết.

Đánh giá về tiềm năng của Quảng Ninh, ông Juragan Denny I. Zakno, Hiệp hội Lữ hành Halal Indonesia nhận định, Quảng Ninh có sức hấp dẫn đối với du khách Indonesia, đặc biệt bởi sự tương đồng về cảnh quan với tỉnh Trung Java.

“Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ về hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ. Trong thời gian tại đây tôi sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và sau này có thể cùng các doanh nghiệp du lịch đầu tư, đưa du khách sang đây; đồng thời tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn”, ông Juragan Denny I. Zakno chia sẻ.

Không chỉ có tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo. Địa phương hiện có 1.370 cơ sở lưu trú với trên 33.000 phòng, trong đó có 21 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên; 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long với khoảng 2.000 phòng nghỉ.

Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo và cũng là nơi đầu tiên có nhà hàng được chứng nhận Halal.

Đây là những bước đi ban đầu quan trọng trong quá trình tiếp cận, khai thác thị trường khách quốc tế có những yêu cầu riêng về văn hóa, tín ngưỡng và dịch vụ.